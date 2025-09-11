Ιταλία: Ζευγάρι Εβραίων τουριστών δέχτηκε επίθεση στη Βενετία

Νέο περιστατικό επίθεσης σε Εβραίους τουρίστες, σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της La Stampa, ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών, δέχτηκε σφοδρή επίθεση από δέκα περίπου άτομα στη Βενετία.

Το ζευγάρι, ένας Αμερικανός και μία Ισραηλινή, βρίσκονταν αργά το βράδυ της Τετάρτης σε ένα περίπτερο κοντά στη Santa Fosca, όταν δέκα νεαροί παρατήρησαν την παραδοσιακή ενδυμασία τους.

Τότε, αφού δέχθηκαν ύβρεις και χειρονομίες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο, όταν οι δράστες τους περικύκλωσαν φωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Μάλιστα, ένας εξ αυτών απείλησε ότι θα άφηνε το ροτβάιλερ του να τους επιτεθεί.

Στη συνέχεια ένας άλλος χαστούκισε τον άνδρα και ένας δεύτερος πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς το μέρος τους, τραυματίζοντας τη γυναίκα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και έκτοτε πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.