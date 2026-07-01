Ιταλία: Υπό έρευνα ο Αλεσάντρο Μπαστόνι για υπόθεση εκπόρνευσης ανήλικης

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι, αμυντικός της Ίντερ και της εθνικής Ιταλίας, ερευνάται στην Ιταλία για φερόμενη σεξουαλική επαφή με 17χρονη, σε υπόθεση εκπόρνευσης ανηλίκων που συνδέεται με εταιρεία εκδηλώσεων στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η εταιρεία διοργάνωνε πολυτελείς βραδιές και δείπνα για VIP πελάτες και φέρεται να τους παρείχε πρόσβαση σε ιδιωτικά διαμερίσματα, όπου μπορούσαν να συνευρεθούν σεξουαλικά με ανήλικες. Στην ίδια έρευνα ελέγχονται και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Κατά την εισαγγελία, ο Μπαστόνι φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με 17χρονη, η οποία είχε προσεγγιστεί από την εταιρεία. Η κοπέλα κατέθεσε τις τελευταίες ημέρες ως μάρτυρας και είπε ότι είχε πάει στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, αλλά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Ο δικηγόρος του Μπαστόνι, Σαλβατόρε Σκούτο, απορρίπτει τις κατηγορίες. «Μπορώ να αποκλείσω ότι ο εντολέας μου πλήρωσε ποτέ για σεξ, πόσο μάλλον ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες», δήλωσε.

Οι συνομιλίες στη δικογραφία

Στη δικογραφία υπάρχουν συνομιλίες που καταγράφηκαν το 2020 και αποσπάσματά τους δημοσιεύθηκαν από ιταλικά μέσα. Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, ο Μπαστόνι εμφανίζεται να συζητά το ενδεχόμενο σεξουαλικής επαφής με την κοπέλα αμέσως μετά από δείπνο, σε διαμέρισμα στο Τσινιζέλο Μπάλσαμο, κοντά στο Μιλάνο.

Σε μία από τις συνομιλίες, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων της εταιρείας φέρεται να του έγραψε ότι η ανήλικη «θέλει να κοιμηθεί» μαζί του. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να ρώτησε αν υπάρχει κάποιο σημείο όπου θα μπορούσαν να μη γίνουν αντιληπτοί, με τον συνομιλητή του να απαντά ότι θα έβρισκαν λύση ή ότι, διαφορετικά, θα μπορούσε να την πάρει στο σπίτι του.

Κατά τους εισαγγελείς, η εταιρεία ώθησε την κοπέλα στην πορνεία το βράδυ της 11ης Ιουλίου 2020.

Βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, οι σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους ηλικίας 14 έως 18 ετών έναντι χρημάτων ή άλλου ανταλλάγματος, ακόμη και αν αυτό έχει μόνο υποσχεθεί, τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα έως έξι χρόνια.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τον Μπαστόνι και σε αγωνιστικό επίπεδο. Ο αμυντικός της Ίντερ είχε δεχθεί σκληρή κριτική μετά την αποβολή του στον αγώνα της Ιταλίας με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Απρίλιο, αποτέλεσμα που στέρησε από την εθνική ομάδα την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Νωρίτερα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων και στο ντέρμπι της Ίντερ με τη Γιουβέντους, όταν κατηγορήθηκε ότι προσποιήθηκε φάουλ σε φάση που οδήγησε στην αποβολή του Πιερ Καλουλού. Η Ίντερ κέρδισε τελικά 3-2, ενώ ο Μπαστόνι ζήτησε αργότερα συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι είχε κάνει θέατρο.

Με πληροφορίες από Guardian