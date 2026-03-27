Ιταλία: Στο μικροσκόπιο brands ομορφιάς για την επίδρασή τους σε νεαρά κορίτσια

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν τις Sephora και Benefit Cosmetics για πιθανή χρήση έμμεσων πρακτικών προώθησης που φαίνεται να στοχεύουν ανήλικα κορίτσια, ενισχύοντας μια αυξανόμενη εμμονή με την περιποίηση του δέρματος.

Η έρευνα αφορά την προώθηση προϊόντων όπως μάσκες προσώπου, οροί και αντιγηραντικές κρέμες, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να απευθύνονται ακόμη και σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Σύμφωνα με την Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας, οι πρακτικές αυτές συνδέονται με το φαινόμενο της λεγόμενης «cosmeticorexia», δηλαδή την υπερβολική ενασχόληση ανηλίκων με την περιποίηση του δέρματος.

Οι δύο εταιρείες ανήκουν στον γαλλικό όμιλο LVMH και, κατά την αρχή, φέρονται να έχουν υιοθετήσει μια «ιδιαίτερα ύπουλη στρατηγική marketing». Στο επίκεντρο βρίσκονται συνεργασίες με πολύ νεαρές micro-influencers, οι οποίες προωθούν την αγορά καλλυντικών σε παιδιά και εφήβους, μια ομάδα που θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της αρχής, με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας της Ιταλίας, πραγματοποίησαν ελέγχους στα γραφεία της Sephora Italia και άλλων εταιρειών του ομίλου.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη δημοτικότητα των προϊόντων ομορφιάς σε πολύ νεαρές ηλικίες. Το φαινόμενο έχει γίνει γνωστό ως «Sephora kids» και συνδέεται με την έντονη παρουσία περιεχομένου για skincare σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, συχνά από ανήλικους δημιουργούς.

Η τάση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από δερματολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τέτοια προϊόντα και ότι η πρώιμη εστίαση στην εμφάνιση μπορεί να δημιουργήσει άγχος. Παράλληλα, τονίζουν ότι το παιδικό δέρμα είναι πιο ευαίσθητο και η χρήση περιττών χημικών ουσιών ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς ή ευαισθητοποίηση.

Η Αρχή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι η έρευνα αφορά και το κατά πόσο παραλείπονται ή παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο κρίσιμες πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις για προϊόντα που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ανήλικους.

Αν και η πώληση τέτοιων προϊόντων σε ανηλίκους δεν είναι παράνομη, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η συχνή και συνδυαστική χρήση πολλών καλλυντικών χωρίς επαρκή ενημέρωση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία.

Ο όμιλος LVMH δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας ότι όλες οι εταιρείες του τηρούν τη σχετική νομοθεσία, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Με πληροφορίες από Guardian