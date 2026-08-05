Ιταλία: Στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα και οι 27 μεγάλες πόλεις της

Η Ιταλία πρόκειται να θέσει και τις 27 μεγάλες πόλεις της, από την Τεργέστη στο βορρά έως το Παλέρμο στο νότο, σε κατάσταση μέγιστης θερμικής επιφυλακής, καθώς εντείνεται ο τέταρτος καύσωνας που πλήττει τη χώρα αυτό το καλοκαίρι.

Η κόκκινη επιφυλακή σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα έκτακτης ανάγκης λόγω του κινδύνου για την υγεία που ενέχουν οι παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Είκοσι πέντε πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό την Τετάρτη, ενώ άλλες δύο θα προστεθούν την Πέμπτη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά φέτος που και οι 27 πόλεις που παρακολουθούνται από το σύστημα παρακολούθησης καύσωνα του υπουργείου Υγείας έχουν τεθεί σε μέγιστο συναγερμό.

Οι πόλεις που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό είναι: Τορίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία, Βερόνα, Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, Περούτζια, Ρώμη, Νάπολη, Ανκόνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Καμπομπάσο, Ρέτζιο Καλαβρία, Παλέρμο και Κάλιαρι, καθώς και Κατάνια, Μεσίνα, Μπρέσια, Βιτέρμπο, Λατίνα, Ριέτι, Φροζινόνε και Τσιβιταβέκια.

Αντιμέτωπη με καύσωνα η Ιταλία για ακόμη μία φορά φέτος

Καθώς οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας έχουν πλησιάσει τους 40 °C τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τον κόσμο να αποφεύγει την άμεση έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11 π.μ. και 6 μ.μ., να παραμένει σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνει τουλάχιστον 1,5 λίτρα νερό την ημέρα. Άλλες οδηγίες περιλαμβάνουν την αποφυγή ανθρακούχων ποτών, καφέ, αλκοόλ και βαριών γευμάτων, τη χρήση ελαφριών ρούχων και την αποφυγή να αφήνονται παιδιά ή ζώα μέσα σε αυτοκίνητα.

Η ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στην ανθρωπογενή κλιματική κρίση, δεν προβλέπεται να υποχωρήσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Η Ευρώπη έχει θερμανθεί περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ο τρέχων καύσωνας έχει συνδεθεί με τέσσερις θανάτους τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ των οποίων ένας 19χρονος εργάτης συγκομιδής ντοματών και ένας 40χρονος ξυλουργός, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο σε βιομηχανικές περιοχές της περιφέρειας της Λομβαρδίας. Ένας φύλακας ασφαλείας στη Μπολόνια πιστεύεται ότι υπέστη θανατηφόρα ασθένεια λόγω της ζέστης ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του.

Οι φετινοί καύσωνες έχουν επίσης επιδεινώσει την ξηρασία στην κοιλάδα του Πο, όπου βρίσκεται ο μακρύτερος ποταμός της Ιταλίας, μετά από μια ξηρή άνοιξη. Πάνω από 100 πόλεις στο Πιεμόντε και τη Λομβαρδία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παροχή νερού, ενώ ορισμένες χρησιμοποιούν βυτιοφόρα για να αναπληρώσουν τα αποθέματα πόσιμου νερού.

Η ξηρασία ασκεί σοβαρή πίεση στην ιταλική γεωργία, με τους αγρότες να αναφέρουν ότι η ακραία ζέστη επηρεάζει τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Οι καύσωνες έχουν επίσης επιταχύνει την ωρίμανση των σταφυλιών σε ορισμένες περιοχές, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 10% λόγω του ότι οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής τρώνε λιγότερο εξαιτίας του θερμικού στρες.

Ο Λορέντζο Τζιοβανίνι, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa ότι οι καύσωνες αυτού του καλοκαιριού ήταν ήδη πάνω από το μέσο όρο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη διάρκειά τους. Ανέφερε ότι, αν και είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα συμβεί κάθε καύσωνας, η κλιματική κρίση τους καθιστά «μακρύτερους και πιο έντονους».

Σημαντικές τουριστικές πόλεις, όπως η Ρώμη, προσπαθούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ζέστης παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους και πολιτιστικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, καθώς και παρατείνοντας τις ώρες λειτουργίας μνημείων, όπως το Κολοσσαίο και το Πάνθεον, ώστε να είναι δυνατές οι βραδινές επισκέψεις.

Με πληροφορίες από Guardian