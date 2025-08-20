Ιταλία: Σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τρέντο - Τρεις τραυματίες

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην πόλη Τρέντο της Ιταλίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα εμπορευματικό βαγόνι, που πραγματοποιούσε ελιγμούς, συγκρούστηκε με το επιβατικό τρένο, το οποίο είχε σταματήσει σε φανάρι.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν ο εκτροχιασμός βαγονιού του επιβατικού τρένου που μετέφερε 35 επιβάτες. Μάλιστα, τρεις εκ των επιβατών τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να λάβουν πρώτες βοήθειες.

Λόγω του ατυχήματος, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στο δίκτυο, ωστόσο οι υπόλοιποι επιβάτες συνεχίζουν το ταξίδι τους με λεωφορείο. Την ίδια ώρα οι Αρχές, ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της γραμμής Βερόνα – Μπρένερο για τεχνικούς λόγους, προκαλεί σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων σε έναν από τους σημαντικότερους σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης, καθώς η γραμμή του Μπρένερο αποτελεί μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ Ιταλίας, Αυστρίας και Γερμανίας.