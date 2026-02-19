Ιταλία: Προς απαγόρευση η κατανάλωση κρέατους αλόγου

Η Ιταλία ενδέχεται σύντομα να απαγορεύσει το κρέας αλόγου στο πλαίσιο ενός νόμου που θα ορίζει τα ιπποειδή ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αλόγων, των γαϊδουριών και των μουλαριών, ως κατοικίδια ζώα, καθιστώντας παράνομη τη θανάτωσή τους.

Το νομοσχέδιο έχει συνταχθεί από τη Michela Vittoria Brambilla, πολιτικό του Noi Moderati, μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας της Giorgia Meloni, και υποστηρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εάν εγκριθεί, θα επιβάλλει ποινές φυλάκισης έως τρία έτη και πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για τη σφαγή ιπποειδών.

Η απαγόρευση στην Ιταλία

Το κρέας αλόγου αποτελεί μέρος της ιταλικής κουζίνας, ειδικά στην Απουλία, την Καμπανία, τη Σικελία, τη Λομβαρδία, το Βένετο και την Εμίλια-Ρομάνια. Παρόλο που η κατανάλωσή του έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, η Ιταλία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς και καταναλωτές κρέατος αλόγου στην Ευρώπη.

Το νομοσχέδιο προτείνει επίσης την υποχρεωτική τοποθέτηση μικροτσίπ και ένα εθνικό σύστημα παρακολούθησης, καθώς και ένα ταμείο 6 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους.

«Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και όμως τα ιπποειδή συνεχίζουν να είναι θύματα εκμετάλλευσης με διάφορους τρόπους», δήλωσε η Brambilla, η οποία είναι επίσης πρόεδρος της Leidaa, μιας ένωσης για τα δικαιώματα των ζώων. «Ιδιαίτερα τα άλογα... ενώ στον αγγλοσαξονικό κόσμο η κατανάλωση κρέατος αλόγου είναι σχεδόν αδιανόητη».

Η Brambilla δήλωσε ότι η πρόταση ήταν «μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιτευχθεί μια πολιτιστική αλλαγή που είναι ήδη αγαπητή στις καρδιές της πλειοψηφίας των Ιταλών».

Οι «φωνές» κατά του μέτρου

Όμως, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ο Gian Marco Centinaio, πρώην υπουργός Γεωργίας και πολιτικός της ακροδεξιάς, και μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας, δήλωσε ότι η απαγόρευση της κατανάλωσης κρέατος αλόγου «θα σήμαινε τη διαγραφή ενός κομματιού της ιστορίας της ιταλικής κουζίνας», η οποία τον Δεκέμβριο εγγράφηκε στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, «καθώς και της ταυτότητας ορισμένων περιοχών... από τα στιφάδο με κρέας αλόγου της Βερόνας και του Σαλέντο μέχρι τις κεφτέδες της Κατάνια».

Ο Dario Damiani από το κόμμα Forza Italia δήλωσε ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη «τις γαστρονομικές παραδόσεις πολλών περιοχών» και θα αποτελέσει πλήγμα για την «παραδοσιακή οικονομική αλυσίδα» σε αυτές τις περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.

Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος αλόγων μεταξύ των Ιταλών οφείλεται σε μια πολιτισμική αλλαγή, καθώς και σε αυξανόμενες ηθικές ανησυχίες και συμπάθεια προς τα ζώα. Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι, το 83% των Ιταλών δήλωσαν ότι δεν τρώνε κρέας αλόγου, ενώ το 17% δήλωσαν ότι το τρώνε τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Με πληροφορίες από Guardian