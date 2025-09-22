Ιταλία: Πόσο κοστίζει το πολυτελές ξενοδοχείο για σκύλους σε αεροδρόμιο της Ρώμης

«Πού θα το αφήσω;» είναι το σύνηθες ερώτημα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν σκύλο και σχεδιάζουν κάποιο ταξίδι.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης επιδίωξε να απλοποιήσει τη διαδικασία ανοίγοντας ένα από τα πρώτα ξενοδοχεία στις εγκαταστάσεις του σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, ακολουθώντας μια παρόμοια πρωτοβουλία στη Φρανκφούρτη. Οι εργαζόμενοι του Dog Relais παραλαμβάνουν ακόμη και κουτάβια από τον τερματικό σταθμό, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να προχωρήσουν κατευθείαν στην πτήση τους.

«Αυτό το έργο εντάσσεται σε μια στρατηγική για να προσφέρει μια πολύ ολοκληρωμένη εμπειρία στους επιβάτες», δήλωσε η Marilena Blasi, επικεφαλής εμπορική διευθύντρια της Aeroporti di Roma, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δύο αεροδρόμια της ιταλικής πρωτεύουσας. «Σε αυτήν την περίπτωση, παρέχουμε υπηρεσίες σε σκύλους και στους ιδιοκτήτες τους».

Πόσο κοστίζει το πολυτελές ξενοδοχείο για σκύλους σε αεροδρόμιο της Ρώμης

Τα βασικά δωμάτια στο ξενοδοχείο σκύλων κοστίζουν περίπου 40 ευρώ (47 δολάρια) και διαθέτουν χώρους με ελεγχόμενη θερμοκρασία και ιδιωτικούς κήπους. Τα πιο δειλά ή μοναχικά σκυλιά μπορούν να τοποθετηθούν σε κλουβιά στην άκρη της εγκατάστασης, όπου αλληλεπιδρούν με το προσωπικό και όχι με άλλα σκυλιά.

Τη νύχτα, μουσική που έχει συχνότητα με χαμηλό, απαλό τόνο- σχεδιασμένη για χαλάρωση- ακούγεται από τα ηχεία των δωματίων.

Υπάρχουν- προαιρετικά- επιπλέον παροχές: από τις συνήθεις υπηρεσίες περιποίησης, μπάνιου και καθαρισμού δοντιών, έως τις πιο χαλαρωτικές, όπως αρωματοθεραπεία με λεβάντα ή μέντα για να βοηθήσουν στην ηρεμία, και χρήση κρέμας για τους πονεμένους μύες και τις αρθρώσεις.

Οι ιδιοκτήτες που δεν είναι ικανοποιημένοι με τις τυπικές κάμερες web για να ελέγχουν τα σκυλιά τους από μακριά μπορούν να επιλέξουν ένα premium δωμάτιο αξίας 60 ευρώ (περίπου 70 δολάρια) εξοπλισμένο με οθόνη για βιντεοκλήσεις όλο το 24ωρο.

Μπορούν ακόμη και να περιποιηθούν το κατοικίδιό τους «πετώντας» μια λιχουδιά μέσω μιας εφαρμογής που είναι συνδεδεμένης με έναν διανομέα.

Η εγκατάσταση δεν παρέχει τις υπηρεσίες της μόνο σε ταξιδιώτες, αλλά και σε ιδιοκτήτες σκύλων που χρειάζονται φροντίδα.

Εργαζόμενη στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για το Aeroporti di Roma, η Alessandra Morelli αφήνει τακτικά εκεί το 2χρονο, σοκολατί Λαμπραντόρ Ριτρίβερ της. «Από τότε που μπόρεσα να φέρω τη Νίνα σε αυτό το ξενοδοχείο σκύλων, η ζωή μου και η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής έχουν αλλάξει, επειδή μου επιτρέπει να απολαμβάνω την εργάσιμη ημέρα και τα προσωπικά μου ταξίδια με απόλυτη ηρεμία και γαλήνη», δήλωσε η 47χρονη Morelli.

Ο 32χρονος Dario Chiassarini είπε ότι άρχισε να φέρνει το κουτάβι του, ένα ροτβάιλερ, την Athena, στο Dog Relais για εκπαίδευση, μια άλλη υπηρεσία που προσφέρεται, επειδή είναι καθαρό, καλά οργανωμένο και η τοποθεσία του ήταν εύκολα προσβάσιμη.

«Θα βασιστούμε σε αυτούς χωρίς δισταγμό και χωρίς αμφιβολία τόσο επειδή γνωρίσαμε τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, κάτι που για εμάς είναι απαραίτητο, όσο και λόγω της αγάπης που έχουν για τα ζώα και της ηρεμίας που έχουν γνωρίζοντας σε ποιον εμπιστευόμαστε την Athena», δήλωσε ο Chiassarini, ο οποίος εργάζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων. «Είναι σίγουρα μια υπηρεσία που, αν τη χρειαστούμε, θα αξιοποιήσουμε».

Το ξενοδοχείο για σκύλους έχει αποδειχθεί δημοφιλές μέχρι στιγμής. Και τα 40 δωμάτια ήταν κατειλημμένα τον Αύγουστο, όταν οι Ιταλοί κάνουν τις καθιερωμένες καλοκαιρινές τους διακοπές και εκατομμύρια επιβάτες περνούν μέσω Φιουμιτσίνο. Η πληρότητα φτάνει- κατά μέσο όρο- σχεδόν τα 2/3 από τότε που άνοιξαν οι πόρτες τον Μάιο.

Τον ίδιο μήνα που άνοιξε το ξενοδοχείο για σκύλους, η ιταλική αρχή εμπορικής αεροπορίας άλλαξε τους κανόνες για να επιτρέψει σε μεγάλα σκυλιά να πετούν μέσα στις καμπίνες των αεροπλάνων για εσωτερικές πτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται μέσα σε ασφαλισμένα κλουβιά. Η πρώτη τέτοια πτήση θα απογειωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι.

Ο Σαλβίνι παραδέχεται ότι ενώ πολλοί είναι ευχαριστημένοι που έχουν τα κουτάβια τους στο αεροπλάνο, άλλοι μπορεί να ενοχλούνται. Ωστόσο, σε ένα συνέδριο για τα κατοικίδια στις 16 Σεπτεμβρίου, είπε: «Πάντα πρέπει να χρησιμοποιούμε την κρίση μας αλλά για μένα είναι πηγή υπερηφάνειας, καθώς και ένα βήμα μπροστά από την άποψη του πολιτισμού».

Με πληροφορίες από Associated Press