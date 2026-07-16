Ιταλία: Ποινές φυλάκισης σε πρώην αξιωματούχους για την κατάρρευση της γέφυρας με τους 43 νεκρούς

Ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας που διαχειριζόταν τους αυτοκινητοδρόμους της Ιταλίας καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα, τον Αύγουστο του 2018, από την οποία σκοτώθηκαν 43 άνθρωποι.

Ο Τζοβάνι Καστελούτσι, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Autostrade per l’Italia, ήταν ένας από τους 57 κατηγορούμενους στη δίκη που έγινε στη Γένοβα. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει πολύ βαρύτερη ποινή για τον ίδιο, με κατηγορίες που περιλάμβαναν ανθρωποκτονία και πλημμελή συντήρηση της γέφυρας.

Η γέφυρα, που διέσχιζε την πόλη και είχε σχεδιαστεί από τον Ρικάρντο Μοράντι το 1967, κατέρρευσε μέσα σε καταιγίδα, στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου. Αυτοκίνητα και φορτηγά έπεσαν στο κενό, σε μια από τις πιο πολύνεκρες καταστροφές σύγχρονων υποδομών στην Ιταλία.

Η δίκη για την τραγωδία του 2018 στη Γένοβα

Ο Καστελούτσι δεν βρισκόταν στο δικαστήριο όταν ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις. Εκτίει ήδη ποινή έξι ετών για άλλη οδική τραγωδία, το 2013.

Άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος των αυτοκινητοδρόμων, ο Μικέλε Ντονφέρρι Μιτέλι, καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση. Ο Πάολο Μπέρτι, πρώην δεύτερος στην ιεραρχία της εταιρείας, καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια, ποινή κατά επτά χρόνια μικρότερη από εκείνη που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

Συνολικά, αρκετοί αξιωματούχοι καταδικάστηκαν σε ποινές λίγο κάτω των δύο ετών, ενώ 25 κατηγορούμενοι είτε αθωώθηκαν είτε απαλλάχθηκαν επειδή τα αδικήματα είχαν παραγραφεί.

Οι κατηγορίες για τη συντήρηση της γέφυρας

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει συνολικά ποινές 400 ετών για τους 57 κατηγορούμενους. Υποστήριξαν ότι η συντήρηση της παλιάς γέφυρας είχε καθυστερήσει επανειλημμένα και ότι είχαν αγνοηθεί προειδοποιητικά σημάδια για την κατάστασή της.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν ευθύνη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης απέδωσαν την καταστροφή σε σχεδιαστικό ελάττωμα της γέφυρας και στο γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο καλώδιο ήταν εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα.

Στο εδώλιο κάθισαν επίσης μηχανικοί της εταιρείας συντήρησης Spea, πρώην στελέχη του υπουργείου Μεταφορών και πρώην αξιωματούχοι της Atlantia, της μητρικής εταιρείας της Autostrade per l’Italia.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Spea, Αντονίνο Γκαλατά, καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια φυλάκιση. Ο Μάουρο Κολέτα, πρώην ανώτατο στέλεχος της διεύθυνσης αυτοκινητοδρόμων του υπουργείου Μεταφορών, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της δίκης, ο σημερινός επικεφαλής της Autostrade per l’Italia, Αρίγκο Τζιάνα, ζήτησε για πρώτη φορά δημόσια συγγνώμη εκ μέρους της εταιρείας για την κατάρρευση της γέφυρας. Είπε ότι «οι πράξεις και οι αποφάσεις ορισμένων ανθρώπων άφησαν ανεξίτηλα σημάδια».

«Πρώτο βήμα» για τις οικογένειες των θυμάτων

Για τον 18χρονο Τσέζαρε Τσερούλι, ο πατέρας του οποίου ήταν ανάμεσα στα 43 θύματα, η συγγνώμη της εταιρείας δεν ήταν παρά «κροκοδείλια δάκρυα». «Δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι στερούνται τακτ και ανθρωπιάς», είπε στην εφημερίδα La Repubblica.

Η δήμαρχος της Γένοβας, Σίλβια Σάλις, που βρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου την Πέμπτη, χαρακτήρισε τη μέρα «τεράστιου ιστορικού και συναισθηματικού βάρους».

Όπως είπε, έγινε επιτέλους «ένα πρώτο βήμα» για την απόδοση ευθυνών για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι. «Είναι μια στιγμή που όφειλε το κράτος στις οικογένειες, που την περίμεναν από εκείνη την καταραμένη 14η Αυγούστου 2018», ανέφερε.

Ο αδελφός ενός από τα θύματα, Εμανουέλ Ντίαζ, δήλωσε στην ιταλική τηλεόραση ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» από την απόφαση. Η Έγκλε Ποζέτι, που έχασε την αδελφή της και την οικογένειά της στην κατάρρευση, είπε ότι θεωρεί «αποδεκτή» την ποινή των 12 ετών που επιβλήθηκε στον Καστελούτσι.

Τα απομεινάρια της παλιάς γέφυρας κατεδαφίστηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στις αρχές του 2019. Στη θέση της εγκαινιάστηκε την επόμενη χρονιά η νέα γέφυρα Σαν Τζόρτζιο, μόλις δύο χρόνια μετά την καταστροφή.

Τη νέα γέφυρα σχεδίασε ο γεννημένος στη Γένοβα αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο. Οι πυλώνες της θυμίζουν ιστία πλοίων, παραπέμποντας στη μακρά ναυτική ιστορία της πόλης-λιμανιού.

Με πληροφορίες από BBC

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