Ιταλία: Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την Απουλία λόγω πυρκαγιάς

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ιταλικό λιμενικό.

«Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι έχουν απομακρυνθεί δια θαλάσσης, καθώς αυτή αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη οδό διαφυγής», ανέφεραν οι αρχές σε ανάρτησή τους στο κανάλι τους στο WhatsApp.

Εκπρόσωπος του λιμενικού δήλωσε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα συνεχιστεί, καθώς απομένει να απομακρυνθούν περίπου ακόμη 300 άνθρωποι.

🇮🇹 Wildfires are now breaking out in Italy while France and Spain still struggle to contain theirs



This one started in a coastal pine forest in the Puglia region of Italy, with strong winds helping it spread rapidly towards tourist hotels by the beach



Europe can't catch a break… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 26, 2026

Ιταλία: Πυροσβεστικά οχήματα και Canadair επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς

«Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συμμετέχουν έξι σκάφη της ακτοφυλακής, τρία της οικονομικής αστυνομίας, καθώς και περίπου δέκα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν διατεθεί για τη μεταφορά επιβατών και την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πλάνα που μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες της παραθαλάσσιας κοινότητας στις ακτές της Αδριατικής, ωστόσο πυκνός καπνός είναι ορατός από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων.

«Αναμένουμε την άφιξη ενός Canadair από τη Ρώμη. Η κατάσταση βρίσκεται προς το παρόν υπό έλεγχο», δήλωσε ο δήμαρχος της κοινότητας, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ