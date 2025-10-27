Ιταλία: Περίπου 1.000 νεοφασίστες συγκεντρώθηκαν στη γενέτειρα του Μουσολίνι

Περίπου 1.000 υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν χθες στο Πρεντάπιο, το χωριό της βόρειας Ιταλίας όπου είχε γεννηθεί ο Μπενίτο Μουσολίνι, για την επέτειο των 103 ετών από την επιβολή της φασιστικής δικτατορίας, μέσω της «Πορείας προς την Ρώμη».

Oι υποστηρικτές του Ιταλού δικτάτορα πραγματοποίησαν πορεία από την κεντρική πλατεία του Πρεντάπιο, μέχρι το νεκροταφείο, όπου βρίσκεται o τάφος της οικογένειας Μουσολίνι.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα δισέγγονα του «Ντούτσε» είχαν ζητήσει από τους συμμετέχοντες να χαιρετίσουν βάζοντας το χέρι στην καρδιά, αλλά αρκετοί αποφάσισαν να προχωρήσουν και πάλι σε φασιστικό χαιρετισμό, με τεντωμένο τον δεξιό βραχίονα.

Στο Πρεντάπιο, φέτος μετέβησαν και μέλη του ακροδεξιού πολιτικού κινήματος Forza Nuova (Νέα Δύναμη) το οποίο δεν εκπροσωπείται στο ιταλικό Κοινοβούλιο.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή, ενώ δεν σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν όλη την πορεία, χρησιμοποιώντας μικρές, φορητές κάμερες.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να τιμήσει την επέτειο της Πορείας στη Ρώμη, στις 28 Οκτωβρίου 1922, η οποία οδήγησε στην εγκαθίδρυση του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία.

«Πολλοί από τους νεοφασίστες παρευρισκόμενους φορούσαν μαύρα, θυμίζοντας τους Μελανοχίτωνες του Μουσολίνι, ενώ υπήρχαν και κάποιες οικογένειες με παιδιά εκεί» σχολίασαν τοπικά ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τις δισέγγονες του «Ντούτσε», Όρσολα και Βιτόρια Μουσολίνι, «ωστόσο, μέλη του νεοφασιστικού πολιτικού κόμματος Forza Nuova αγνόησαν ανοιχτά την έκκληση, ενθαρρύνοντας τον ηγέτη τους, Roberto Fiore, μαζί με δεκάδες ακόμα, να σηκώνουν τα δεξιά τους χέρια».

Η Forza Nuova είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει ξεχωριστή πορεία προς τον τάφο του Μουσολίνι στο νεκροταφείο του Σαν Κασσιάνο, ωστόσο η αστυνομία απαγόρευσε την κίνηση και η ομάδα τελικά αποφάσισε να συμμετάσχει στην επίσημη πομπή.

Αντιδρώντας στην τεταμένη κατάσταση, η Όρσολα Μουσολίνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκδήλωση «περιπλέχθηκε από την παρουσία μιας πολιτικής δύναμης που δεν θα κατονομάσω καν, αλλά δημιούργησε δυσμενείς συνθήκες μόνο και μόνο για να αποκτήσει ορατότητα, ενώ είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ για να προσευχηθούμε».

«Έγκλημα» ο φασιστικός χαιρετισμός υπό προϋποθέσεις

Τον Απρίλιο του 2024, το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας δήλωσε ότι ένας φασιστικός χαιρετισμός μπορεί να είναι έγκλημα ακόμη και αν εκτελείται κατά τη διάρκεια μιας επετείου, διευκρινίζοντας μια διφορούμενη απόφαση νωρίτερα εκείνο το έτος.

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως το «σκηνικό», η «συμβολική του αξία», ο βαθμός στον οποίο η τοποθεσία συνδέεται- ή όχι- με τη φασιστική εποχή, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η «επίμονη επανάληψη» της χειρονομίας και ο «κίνδυνος μίμησης».

Η διευκρίνιση του δικαστηρίου ήρθε μετά την απόφασή του ότι ο φασιστικός χαιρετισμός μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα μόνο «υπό ορισμένες συνθήκες», συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που εκτελείται σε συνθήκες που ενέχουν «συγκεκριμένο κίνδυνο» αναβίωσης του απαγορευμένου φασιστικού κόμματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι δικαστές μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο Scelba του 1952 κατά της «απολογίας για τον φασισμό» και της προσπάθειας αποκατάστασης του φασιστικού κόμματος του Μουσολίνι.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο φασιστικός χαιρετισμός θα μπορούσε επίσης, να θεωρηθεί έγκλημα εάν αποτελούσε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη βάσει του Νόμου Μαντσίνο του 1993, ο οποίος επιτρέπει τη δίωξη όσων εμπλέκονται σε φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διακρίσεις και υποκίνηση εγκλημάτων μίσους.

Τον Ιανουάριο του 2025, η αστυνομία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα μετά από εκατοντάδες άνδρες που προχώρησαν σε φασιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας εκδήλωσης μνήμης στην ιταλική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είχε προγραμματιστεί προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία για τις 9 Δεκεμβρίου για 31 άτομα, όλα μέλη της ακροδεξιάς ομάδας CasaPound, τα οποία εκτέλεσαν τον χαιρετισμό στην περσινή εκδήλωση Acca Larentia, με τους εισαγγελείς να ισχυρίζονται παραβίαση των νόμων Mancino και Scelba. Η εκδήλωση Acca Larentia πραγματοποιείται κάθε χρόνο για να τιμήσει τη δολοφονία τριών μελών της νεολαίας του νεοφασιστικού Movimento Sociale Italiano (MSI), προάγγελου του δεξιού κόμματος Fratelli d'Italia με επικεφαλής- σήμερα- την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Με πληροφορίες από ANSA και Wanted In Rome