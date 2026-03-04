Ιταλία: Οδηγός ασθενοφόρου ερευνάται για πέντε δολοφονίες

Οι εισαγγελείς στο Φορλί, στη βόρεια Ιταλία, ερευνούν οδηγό ασθενοφόρου ως ύποπτο για τη δολοφονία πέντε ηλικιωμένων ασθενών, μετά από σειρά θανάτων που σημειώθηκαν κατά τη μεταφορά τους ή λίγο μετά από αυτήν, σύμφωνα με δικηγόρους οικογενειών των θυμάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ύποπτοι θάνατοι συνδέονται με διακομιδές που πραγματοποιήθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο οδηγούσε 27χρονος εργαζόμενος στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ερευνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο άνδρας ενδέχεται να χορήγησε επιβλαβείς ουσίες στους ασθενείς στη διάρκεια μεταφορών μεταξύ νοσοκομείων και μονάδων φροντίδας στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες υποθέσεις, με τις αρχές να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν επιπλέον πιθανά θύματα.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση που ελέγχεται αφορά 85χρονη η οποία πέθανε από καρδιακή ανακοπή τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και οι πέντε ασθενείς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή ενώ μεταφέρονταν με ασθενοφόρο που επιχειρούσε από το Φορλιμπόπολι, κοντά στο Φορλί. Ένας ασθενής πέθανε κατά τη διαδρομή, ενώ οι υπόλοιποι κατέληξαν είτε λίγο μετά είτε μέσα στις επόμενες ημέρες.

Για μήνες, οι συγγενείς δεν είχαν εκφράσει ανησυχίες, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι οι άνθρωποί τους ήταν ήδη σε βαριά κατάσταση. Η υπόθεση άρχισε να παίρνει άλλη τροπή όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια ενός θύματος ζήτησε νεκροψία, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο των περιστατικών.

Οι δικηγόροι Μαξ Στάρνι και Μάσιμο Μαμπέλι, που εκπροσωπούν την οικογένεια της 85χρονης, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για διακομιδές επειγόντων περιστατικών. Όπως είπαν, αυτά τα ασθενοφόρα χρησιμοποιούνται κυρίως για προγραμματισμένες μετακινήσεις, όπως από μονάδα φροντίδας προς νοσοκομείο για ραντεβού, και συνήθως στο όχημα επιβαίνουν δύο οδηγοί, χωρίς νοσηλευτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ηλικιωμένη, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, πήγαινε από δομή φιλοξενίας σε συνεδρία φυσιοθεραπείας όταν πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο.

Οι εισαγγελείς έχουν θέσει τον οδηγό υπό έρευνα για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, αποδίδοντας προμελέτη και χρήση δηλητηριωδών ουσιών ή άλλων ύπουλων μέσων. Ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.

Ο τοπικός κλάδος του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού ενημερώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, πριν από τέσσερις ημέρες και προχώρησε στην αναστολή του οδηγού. Ο οργανισμός ανέφερε ότι πληροφορήθηκε «με σοκ» τις αναφορές για εμπλοκή εργαζομένου του σε σοβαρή ποινική υπόθεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η έρευνα θα φωτίσει πλήρως τα γεγονότα, χαρακτηρίζοντάς τα «τραγικό επεισόδιο» που δεν συνδέεται με την αποστολή του.

Η συνήγορος του υπόπτου, Γκλόρια Παρίτζι, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται τις κατηγορίες και είναι «βαθιά ταραγμένος», προσθέτοντας ότι τέθηκε άμεσα στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Υποστήριξε επίσης ότι πρόκειται για ηλικιωμένους τελικού σταδίου, ότι μόνο ένας πέθανε μέσα στο ασθενοφόρο και ότι οι υπόλοιποι κατέληξαν τις επόμενες ημέρες, σε μία περίπτωση έως και 13 ημέρες μετά τη μεταφορά. Κατά τη θέση της, όλοι παρουσίασαν αναπνευστική κρίση στη διαδρομή και σε κάθε περιστατικό παρενέβη ιατρικό όχημα άμεσης ανταπόκρισης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές εξετάζουν αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν υπάρχουν επιπλέον διακομιδές που πρέπει να επανελεγχθούν.

Με πληροφορίες από Guardian