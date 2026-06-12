Ιταλία: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι

Απαντήσεις έδωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο της Ευρώπης στον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ταγιάνι, χαρακτηριστικά ανέφερε πως «ο πόλεμος στο Ιράν δεν μας αφορά, δεν πήραμε και δεν έπρεπε να πάρουμε μέρος σε αυτόν τον πόλεμο».

Οι δηλώσεις Ταγιάνι για τον πόλεμο στο Ιράν

«Κάνουμε ό,τι μας αναλογεί. Η Ευρώπη είναι παρούσα, η Ιταλία είναι παρούσα, προς εγγύηση της ακτοπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, με μια στρατιωτικού χαρακτήρα παρουσία. Κάνουμε ό,τι μας αναλογεί αλλά δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν θα είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Αναφερόμενος, τέλος, σε ενδεχόμενη αλλαγή του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ο Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε:

«Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι εννοούν να μειώσουν την παρουσία τους στο ΝΑΤΟ εντός της Ευρώπης. Για την Ευρώπη η αμερικανική παρουσία είναι βασικής σημασίας, αλλά είναι άλλο τόσο σωστό να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας».