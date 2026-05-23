Ιταλία: Ο πάπας συνάντησε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους από καρκίνο λόγω τοξικών αποβλήτων

Ο πάπας Λέων συνάντησε οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα λόγω της παράνομης απόρριψης τοξικών αποβλήτων σε μια περιοχή κοντά στη Νάπολη.

Πολλοί σταμάτησαν για να μοιραστούν φωτογραφίες και άλλα ενθύμια παιδιών και νέων που έχουν πεθάνει ή παλεύουν με τον καρκίνο – ασθένειες που συνδέονται με ένα εγκληματικό κύκλωμα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που διευθύνεται από τη μαφία.

Η επίσκεψη του πάπα στη λεγόμενη Terra dei Fuochi, ή Γη των Πυρκαγιών, πραγματοποιήθηκε την παραμονή της 11ης επετείου της μεγάλης οικολογικής εγκυκλίου του πάπα Φραγκίσκου και υποδηλώνει τη δέσμευση του Λέοντα να συνεχίσει το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του προκατόχου του.

«Ήρθα πρώτα απ' όλα για να συλλέξω τα δάκρυα όσων έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, που σκοτώθηκαν από την περιβαλλοντική ρύπανση που προκάλεσαν αδίστακτοι άνθρωποι και οργανώσεις που για πολύ καιρό μπορούσαν να ενεργούν ατιμώρητα», είπε ο πάπας σε ομιλία του προς τα μέλη των οικογενειών και τον τοπικό κλήρο μέσα στον καθεδρικό ναό της Ατσέρα.

Ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι η περιοχή που σήμερα ονομάζεται «Γη των Πυρκαγιών» κάποτε ονομαζόταν «Campania felix», που στα λατινικά σημαίνει ευλογημένη ή καρποφόρα ύπαιθρος, «ικανή να γοητεύει με τη γονιμότητά της, τα προϊόντα της και τον πολιτισμό της, σαν ύμνος στη ζωή».

«Και όμως — εδώ υπάρχει θάνατος, της γης και των ανθρώπων».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επικύρωσε πέρυσι τις καταγγελίες κατοίκων που υποστήριζαν ότι η παράνομη απόρριψη, η ταφή και η καύση τοξικών αποβλήτων από τη μαφία οδήγησαν σε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου και άλλων παθήσεων στην περιοχή 90 δήμων γύρω από την Καζέρτα και τη Νάπολη, η οποία αριθμεί 2,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι ιταλικές αρχές γνώριζαν από το 1988 για την τοξική ρύπανση, για την οποία ευθύνεται η εγκληματική οργάνωση Καμόρα που ελέγχει τη διάθεση των αποβλήτων, αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων. Η δεσμευτική απόφαση έδωσε στην Ιταλία δύο χρόνια για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σχετικά με τα τοξικά απόβλητα και να επαληθεύσει τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη διαβίωση στην περιοχή.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο τοπικός επίσκοπος Αντόνιο Ντι Ντόνα εκτίμησε ότι 150 νέοι είχαν πεθάνει στην πόλη των περίπου 58.000 κατοίκων τις τελευταίες τρεις δεκαετίες – τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν έλαβε υπόψη τους ενήλικες και τα θύματα σε άλλους δήμους.

Προέτρεψε τον πάπα να επιπλήξει όσους συνεχίζουν να ρυπαίνουν, επισημαίνοντας ότι μόλις την προηγούμενη μέρα είχε αναφερθεί η απόρριψη τόνων τοξικών αποβλήτων κοντά στην Καστέρα. Ο Ντι Ντόνα ανέφερε ότι οι ιταλικές αρχές είχαν εντοπίσει δεκάδες ακόμη τέτοιες μολυσμένες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων το λιμάνι της Μαργκέρα στη Βενετία, καθώς και τη απόρριψη «αιώνιων χημικών» (PFAS) στα υπόγεια ύδατα κοντά στη Βιτσέντσα.

«Λέμε στους αδελφούς μας που έχουν παρασυρθεί από το κακό και έχουν παρασυρθεί από την ψευδαίσθηση των υπέρογκων κερδών: μετανοήστε, αλλάξτε τη συμπεριφορά σας, γιατί αυτό που κάνετε δεν είναι μόνο έγκλημα, είναι αμαρτία που φωνάζει στον Θεό για εκδίκηση», είπε ο επίσκοπος.

Στη συνέχεια, ο πάπας χαιρέτησε τους δημάρχους των 90 κοινοτήτων που έχουν πληγεί από την απόρριψη τοξικών ουσιών, καθώς και χιλιάδες ανθρώπους που κυμάτιζαν κίτρινες σημαίες και φώναζαν «Papa Leone» κατά μήκος της διαδρομής του οχήματός του και σε μια κεντρική πλατεία.

Η μαρτυρία των γονέων

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγεται και η Μαρία Βεντουράτο, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2016 σε ηλικία 25 ετών. Ο πατέρας της, Άντζελο, δήλωσε ότι ελπίζει να μιλήσει με τον πάπα για να του εξηγήσει την πραγματικότητα που βιώνουν, «όχι για μένα… αλλά για την επόμενη γενιά».

«Θα ήθελα να δώσω ένα μέλλον σε αυτούς τους νέους, γι’ αυτό ζητώ τη βοήθεια του πάπα σε αυτό. Δηλαδή, του απευθύνω μια έκκληση να πάει στους εξουσιαστές και να τους πει: "Κοιτάξτε, ας θεραπεύσουμε αυτή τη Γη των Πυρκαγιών"», είπε την παραμονή της επίσκεψης του Πάπα.

Μέσα στον καθεδρικό ναό, η Φιλομένα Καρόλα δώρισε στον πάπα ένα βιβλίο με αναμνήσεις από τη ζωή της κόρης της, Τίνα Ντε Αντζέλις, η οποία πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 24 ετών.

«Είμαι απλώς θυμωμένη με τους ανθρώπους που δηλητηρίασαν το έδαφος, γιατί τι σχέση είχαν τα παιδιά μας με αυτό; Τι σχέση είχαν αυτά, τόσο μικρά», είπε η Καρόλα την Παρασκευή.

Τα σχέδια του Φραγκίσκου να επισκεφθεί την περιοχή το 2020 ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του Covid.

Με πληροφορίες από Guardian