Ιταλία: Νομοσχέδιο για τη σεξουαλική αγωγή ως «φραγμός» στη «woke ιδεολογία φύλου»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στην Ιταλία το νέο νομοσχέδιο για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που προωθεί η ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι με στόχο, όπως δηλώνει, την αντιμετώπιση της «ιδεολογίας του φύλου» και της «woke κουλτούρας».

Η Ιταλία παραμένει από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ χωρίς υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παρά το γεγονός ότι διεθνείς έρευνες συνδέουν τα σχετικά προγράμματα με τη μείωση της έμφυλης βίας και την προστασία των ανηλίκων. Το νέο νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε από τη Βουλή και χρειάζεται την έγκριση της Γερουσίας για να γίνει νόμος, επιτρέπει μαθήματα σεξουαλικής αγωγής μόνο στα γυμνάσια και μόνο με γραπτή συναίνεση των γονέων, ενώ απαγορεύει πλήρως οποιοδήποτε αντίστοιχο πρόγραμμα στα δημοτικά.

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για οπισθοδρόμηση και υπονόμευση των προσπαθειών πρόληψης της έμφυλης βίας. Βουλευτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας ότι οι θανατηφόρες επιθέσεις κατά γυναικών έχουν αυξηθεί και ότι οι νέοι χρειάζονται ενημέρωση, όχι αποκλεισμό.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Παιδείας Ροσάνο Σάσο υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Δήλωσε ότι στόχος είναι να μπει «τέλος στην gender ideology και τη woke φούσκα», ενώ κατηγόρησε την Αριστερά ότι θέλει «να φέρνει drag queens και πορνοστάρ στα σχολεία για να μιλούν για σεξουαλική ρευστότητα και παρένθετη μητρότητα». Ολοκλήρωσε την ομιλία του με το σύνθημα «Θεός, πατρίδα, οικογένεια», λέγοντας ότι «ο ύμνος αυτός καθοδηγεί την πολιτική μας δράση».

Σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο ασκούν και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών. Η οικογένεια της 22χρονης Τζούλια Τσεκετίν, της φοιτήτριας που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της το 2023, επιμένει ότι η υποχρεωτική σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση είναι κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Παρά τις αντιστάσεις που επί δεκαετίες προέρχονται από ακροδεξιούς κύκλους, οργανώσεις «υπεράσπισης της οικογένειας» και την επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας, η κοινωνική εικόνα φαίνεται να έχει αλλάξει. Δύο πρόσφατες έρευνες καταγράφουν ότι περίπου το 90% των μαθητών και σχεδόν το 80% των γονέων τάσσονται υπέρ της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία.

Η συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο όπου η ιταλική Βουλή καθυστερεί επίσης την εξέταση ενός κρίσιμου νομοσχεδίου που θα όριζε ρητά ότι το σεξ χωρίς συναίνεση συνιστά βιασμό, ένα ζήτημα που οργανώσεις θεωρούν «επείγον και αλληλένδετο» με την εκπαίδευση γύρω από τις σχέσεις και τα όρια.

Με πληροφορίες από Guardian