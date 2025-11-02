Ιταλία: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες μετά από χιονοστιβάδα

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με τις διασωστικές αρχές.

Τα σώματα τριών θυμάτων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ οι σοροί δύο ακόμη αγνοουμένων, ενός άνδρα και της 17χρονης κόρης του, εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στην οροσειρά Όρτλες, στην Ιταλία.

«Είχαν παρασυρθεί στο χαμηλότερο τμήμα του φαραγγιού, εκεί όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα. Οι ομάδες διάσωσης επιστρέφουν τώρα στην κοιλάδα, καθώς οι καιρικές συνθήκες σε μεγάλο υψόμετρο επιδεινώνονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της διάσωσης.

Η ομάδα των ορειβατών παρασύρθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ επιχειρούσε ανάβαση κοντά στην Cima Vertana, στην οροσειρά Όρτλες, σε υψόμετρο άνω των 3.500 μέτρων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το γιατί συνέχιζαν την ανάβαση σε τόσο προχωρημένη ώρα της ημέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και κινούνταν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο άνδρες επέζησαν του δυστυχήματος και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Μπολτσάνο.

Η περιοχή του νότιου Τιρόλου, αποτελεί δημοφιλή προορισμό ορειβασίας για Γερμανούς τουρίστες. Το υψηλότερο σημείο της περιοχής είναι το Όρτλες, που φτάνει τα 3.905 μέτρα.

Τα δυστυχήματα από χιονοστιβάδες αποτελούν διαρκές πρόβλημα στις ιταλικές Άλπεις, με την Ιταλία να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δεκαετείς μέσους ετήσιους αριθμούς θανάτων, με τα θύματα να είναι συχνά ορειβάτες του σκι ή freeriders.

Σύμφωνα με ορισμένες αναλύσεις, τα περιστατικά φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, πιθανώς επειδή περισσότεροι άνθρωποι κατευθύνονται σε απάτητες περιοχές αμέσως μετά από φρέσκες χιονοπτώσεις.

Με πληροφορίες από Guardian