Ιταλία: Νέα γυναικοκτονία - Δεκάδες μαχαιριές δέχθηκε 50χρονη

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στην Ιταλία με θύμα την 50χρονη Ντανιέλα Τζινάτι.

Η γυναίκα δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στη Σικελία από τον πρώην σύντροφό της.

Η νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία

Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ' οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζήτησε να μιλήσουν. Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να έχουν ξανά δεσμό και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Τη σορό αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι, η οποία λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο δράστης εντοπίστηκε και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ