Ιταλία: Μαίνονται οι φωτιές στη Σικελία - Απομακρύνθηκαν 100 άνθρωποι, εκκενώθηκε κλινική

Μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές δίνουν σήμερα, Τετάρτη οι πυροσβέστες στην Ιταλία, καθώς είναι ενεργά πύρινα μέτωπα σε χαμηλή βλάστηση στη Σικελία.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ριπές ζεστού αέρα αναζωπυρώνουν τις εστίες.

Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο της νήσου, όπου μια φωτιά μαίνεται εδώ και ημέρες παρά την ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις αρχές, αναφέρουν οι πυροσβέστες σε δελτίο Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι, έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση περισσότερων από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία από το Σάββατο.

#Internacionales | 🔥🇮🇹 Cientos de personas han sido evacuadas debido a los incendios forestales que afectan el sur de Italia, donde varias localidades de Sicilia permanecen bajo amenaza por el avance de las llamas.



Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos… pic.twitter.com/18FNyQ6vR7 — #ÚltimaHora (@ultimahsv) July 22, 2026

Ιταλία: Οι φωτιές ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.

Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Η τοπική εφημερίδα Giornale di Sicilia έκανε σήμερα λόγο για θερμοκρασίες άνω των 45 βαθμών Κελσίου σε πολλές κοινότητες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της νήσου.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ξηρασίες στη Σικελία, όπου το 70% των εδαφών της θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο απερήμωσης.

Τον Αύγουστο του 2021, ο υδράργυρος είχε φθάσει τους 48,8 βαθμούς Κελσίου στη νήσο, κοντά στις Συρακούσες, ένα ρεκόρ για την Ευρώπη.

En Italia, los extensos incendios forestales golpean severamente a los municipios sicilianos de Bivona, Sciacca y Sambuca. pic.twitter.com/nfSwuI2zsY — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 22, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ