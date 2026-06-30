Ιταλία: Ιδιοκτήτης πιτσαρίας δολοφονήθηκε για μία δωρεάν πίτσα

Δολοφονήθηκε στην Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, ο ιδιοκτήτης πιτσαρίας Ραφαέλε Στίπα, ο οποίος μαχαιρώθηκε θανάσιμα μέσα στην επιχείρησή του, το βράδυ της Δευτέρας. Η αστυνομία συνέλαβε κατά τη διάρκεια της νύχτας τον άνδρα ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και η αδελφή του ιδιοκτήτη, η οποία δέχθηκε επίσης επίθεση από πελάτη του καταστήματος, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα.

Η δολοφονία καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστήματος. Το οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη. Πρόκειται για Ιταλό άνδρα περίπου 40 ετών και όχι για αλλοδαπό, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.

Ο δράστης ζήτησε να του δώσουν μία δωρεάν πίτσα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο άνδρας, ο οποίος ήταν τακτικός πελάτης της πιτσαρίας Yoghi στην οδό Via Gran Sasso d'Italia, ζήτησε να του δοθεί δωρεάν μία πίτσα. Όταν ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε, λέγοντάς του, σύμφωνα με πληροφορίες, «Όχι, σου έχω ήδη προσφέρει τρεις», εκείνος εξαγριώθηκε, έβγαλε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

Η αδελφή του θύματος, Αντονέλα Στίπα (Antonella Stipa), επιχείρησε να τον σταματήσει, όμως τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, ενώ ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση.

Ο 67χρονος Ραφαέλε Στίπα καταγόταν από το Κάπο ντ'Ορλάντο, στην επαρχία της Μεσίνα, και ζούσε τα τελευταία 30 χρόνια στο Ρέτζιο Εμίλια. Τα τελευταία 20 χρόνια διατηρούσε την πιτσαρία μαζί με την αδελφή του.

Μετά την τραγωδία, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του. Κάποιοι άφησαν λουλούδια, ενώ άλλοι έγραψαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα σε χαρτιά που τοποθέτησαν δίπλα σε ένα λούτρινο παιχνίδι.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε κάτοικος της περιοχής. «Όλοι ερχόμασταν εδώ για πίτσα. Ήταν ένας άνθρωπος με απέραντη καλοσύνη. Λυπάμαι βαθιά·που έφυγε από τη ζωή στον χώρο στον οποίο είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του».

Με πληροφορίες από L' Unione Sarda