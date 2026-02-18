Ιταλία: Η στιγμή που χιονοστιβάδα «καταπίνει» σκιέρ σε χιονοδρομικό κέντρο

Τουλάχιστον τρεις σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα το πρωί της Κυριακής (15/2) στο χιονοδρομικό κέντρο Courmayeur, στην κοιλάδα Val Veny της Ιταλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Alpine Rescue.

Ένα από τα θύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αλλά αργότερα κατέληξε, όπως ανέφερε η υπηρεσία. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν δεκαπέντε διασώστες, τρεις ομάδες σκύλων και δύο ελικόπτερα, σύμφωνα με το AP News.

Το Courmayeur, μια πόλη με περίπου 2.900 κατοίκους, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μιλάνου.

Γαλλικές Άλπεις: Νεκρός Βρετανός σκιέρ

Βρετανός σκιέρ έχασε τη ζωή του σε χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις, εντείνοντας την ανησυχία για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ο άνδρας έκανε σκι μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα, όταν η χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο θέρετρο La Grave το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες ορεινής διάσωσης, ωστόσο ο Βρετανός και ένας Πολωνός πολίτης ανασύρθηκαν νεκροί.

Το δυστύχημα έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ακόμη Βρετανών, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στα τρία θύματα χιονοστιβάδας στο χιονοδρομικό κέντρο Val d’Isère την Παρασκευή το πρωί.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και των δύο περιστατικών.

Την Τρίτη, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων στις βόρειες Άλπεις και στην περιοχή Hautes-Alpes, όπου βρίσκεται το La Grave, επισημαίνοντας ότι η ηλιοφάνεια και η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να επιδεινώσουν τις συνθήκες.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι αρχές στηρίζουν την οικογένεια του θύματος και βρίσκονται σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές.

Με πληροφορίες από AP News, Guardian