Ιταλία: Η Μελόνι ακύρωσε το ταξίδι στην Κύπρο μετά την επίθεση με αυτοκίνητο σε πλήθος στη Μόντενα

Η Τζόρτζια Μελόνι ταξιδεύει στη Μόντενα στα βόρεια της Ιταλίας, μία ημέρα μετά το περιστατικό με αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στην πόλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα.

Για τον λόγο αυτό ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Στη Μόντενα θα μεταβεί επίσης και ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

[Προσοχή σκληρές εικόνες]

Ένας 30χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία και βορειοαφρικανικής καταγωγής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης το Σάββατο, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει και μαχαίρωσε έναν από τους τρεις περαστικούς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Η Εισαγγελία της Μόντενα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο ύποπτος ερευνάται για κατηγορία μαζικής επίθεσης και πρόκλησης σωματικών βλαβών, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης των περισσότερων από 180.000 κατοίκων «με αδιάκριτο, τυχαίο και εσκεμμένο τρόπο».

«Ο άνδρας είχε λάβει θεραπεία για προβλήματα ψυχικής υγείας το 2022 λόγω σχιζοειδούς διαταραχής προσωπικότητας και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το σύστημα παρακολούθησης», δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο RaiNews24 ο δήμαρχος της Μόντενα, Massimo Mezzetti.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων, δύο άνθρωποι ακρωτηριάστηκαν στα πόδια, ενώ ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Με πληροφορίες από Reuters