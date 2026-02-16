Ιταλία: Η «Αψίδα των Εραστών» κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η περίφημη Αψίδα των Εραστών στους βράχους του Sant’Andrea, στο Melendugno της Ιταλίας, κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια Ιταλία επηρέασαν το δημοφιλές αξιοθέατο, το οποίο είχε αποτελέσει φόντο για πολυάριθμες προτάσεις γάμου, selfies και καρτ-ποστάλ.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα για την καρδιά. Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Maurizio Cisternino.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η άγρια θάλασσα και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τον βράχο μέχρι την τελική κατάρρευσή του, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

«Η φύση έχει αλλάξει: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Cisternino.

«Είναι σαν κηδεία», σχολίασε ο σύμβουλος τουρισμού του Melendugno, Francesco Stella.

Ιταλία: Κατέρρευσε η «Αψίδα των Εραστών» - Η καταστροφικοί μεσογειακοί κυκλώνες

Οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως medicanes, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε λιμάνια, σπίτια και δρόμους, αναδιαμορφώνοντας τη δομή των ακτών. Πρόκειται για συστήματα που γίνονται όλο και πιο συχνά στη Μεσόγειο, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας.

«Με τη Μεσόγειο να βιώνει ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί το 2025, οι θερμότερες θάλασσες υπερφορτίζουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο University of Catania στη Σικελία.

Η καταστροφική δύναμη αυτών των κυκλώνων, με ανέμους που ξεπερνούν τα 60 μίλια/ώρα, άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές, καταστρέφοντας λιμάνια, προκαλώντας φθορές σε σπίτια, διαλύοντας δρόμους και διαβρώνοντας μεγάλες εκτάσεις της ακτογραμμής στη νότια Ιταλία.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση έσπασε ολόκληρη την πλαγιά στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων. Οι δρόμοι κατέρρευσαν, τα αυτοκίνητα καταποντίστηκαν και ολόκληρα τμήματα του αστικού ιστού βυθίστηκαν στην κοιλάδα.

Με πληροφορίες από The Guardian



