Ιταλία: Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της χώρας διαδηλώνοντας κατά του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε δεκάδες πόλεις της Ιταλίας, σε μία από τις μεγαλύτερες πανευρωπαϊκές διαδηλώσεις κατά της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που η Γαλλία και αρκετές άλλες χώρες, προετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, μετά την αντίστοιχη κίνηση της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Πορτογαλίας και του Καναδά την Κυριακή.

Η Ιταλία έως τώρα έχει κρατήσει αποστάσεις από τη συντονισμένη αυτή πρωτοβουλία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, έχει δηλώσει πως η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους πριν την ίδρυση του θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγική. «Αν αναγνωριστεί κάτι που δεν υπάρχει, μόνο στα χαρτιά, μπορεί να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση πως το πρόβλημα λύθηκε, ενώ δεν είναι έτσι», είπε στην «La Repubblica» τον Ιούλιο.

Συνδικάτα από όλη την Ιταλία, κάλεσαν σε 24ωρη γενική απεργία τη Δευτέρα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό της Γάζας, επικαλούμενα μεταξύ άλλων την «αδράνεια των ιταλικών και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων» απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Φωτ. από τις διαδηλώσεις στην Ιταλία / EPA

Από το Μιλάνο ως το Παλέρμο, Ιταλοί διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους σε τουλάχιστον 75 δήμους σε όλη τη χώρα. Στη Γένοβα και το Λιβόρνο, λιμενεργάτες απέκλεισαν τα λιμάνια, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η Ιταλία, χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς όπλων προς το Ισραήλ.

Στη Ρώμη, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό «Termini», ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας «ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Φωτ. από τις διαδηλώσεις στην Ιταλία / EPA

Με σύνθημα «Να τα μπλοκάρουμε όλα», οι συμμετέχοντες στη γενική απεργία κάλεσαν την ιταλική κυβέρνηση να διακόψει κάθε εμπορική και στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, εκφράζοντας επίσης τη στήριξή τους στη διεθνή πρωτοβουλία «Global Sumud Flotilla», τον στολίσκο που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι 50.000 άτομα συμμετείχαν στις διαδηλώσεις στο Μιλάνο, ενώ η αστυνομία της Μπολόνια έκανε λόγο για πάνω από 10.000 διαδηλωτές.

Η ένταση στο Μιλάνο ωστόσο κλιμακώθηκε, όταν δεκάδες διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ρόπαλα επιχείρησαν να σπάσουν την κεντρική είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης.

Φωτ. από τις διαδηλώσεις στην Ιταλία / EPA

Πέταξαν καπνογόνα, μπουκάλια και πέτρες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με σπρέι πιπεριού. Μάλιστα στη Μπολόνια, η αστυνομία έκανε χρήση κανόνων νερού για να διαλύσει το πλήθος που είχε αποκλείσει έναν κεντρικό δρόμο.

Με πληροφορίες από Guardian