Ιταλία: Φύλακας πέθανε σε εργοτάξιο των Χειμερινών Ολυμπιακών μέσα στο ψύχος

Ένας φύλακας σε εργοτάξιο κοντά στο παγοδρόμιο της Κορτίνα, στην Ιταλία, πέθανε στη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας, εν μέσω παγετού, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές

Ο υπουργός Υποδομών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε πλήρη διερεύνηση για τις συνθήκες θανάτου του 55χρονου.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο άνδρας εργαζόταν το βράδυ της Πέμπτης σε εργοτάξιο κοντά στο παγοδρόμιο της Κορτίνα. Εκείνη τη νύχτα η θερμοκρασία έπεσε μέχρι τους -12 βαθμούς Κελσίου.

Η κρατική εταιρεία που έχει την ευθύνη για τα ολυμπιακά έργα υποδομής (Simico) διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο εργοτάξιο δεν ήταν δικής της εποπτείας και εξέφρασε συλλυπητήρια. Από την πλευρά του ο δήμος της Κορτίνα έκανε λόγο για ένα γεγονός που έχει προκαλέσει «βαθιά θλίψη και ανησυχία» στην τοπική κοινωνία.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Μιλάνο–Κορτίνα είναι προγραμματισμένοι για τις 6–22 Φεβρουαρίου 2026. Η Κορτίνα θα φιλοξενήσει αγώνες curling, τα αγωνίσματα σε πίστα πάγου (έλκηθρο/μπόμπσλεϊ) και το γυναικείο αλπικό σκι, ενώ μέρος των διοργανώσεων θα γίνει στο Μιλάνο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η τελετή έναρξης στο Σαν Σίρο.

Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει ότι στην έναρξη θα εμφανιστεί ο Αντρέα Μποτσέλι, μαζί με τη Μαράια Κάρεϊ, ενώ προβλέπεται και αφιέρωμα στον Τζόρτζιο Αρμάνι, που πέθανε τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 91 ετών.

Με πληροφορίες από Guardian