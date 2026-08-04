Ιταλία: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα βοήθησαν στην ανάκτηση ενός χαμένου λαχνού αξίας 1 εκατ. ευρώ

Ένα λαχείο αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ ανακτήθηκε από τα σκουπίδια στην Ιταλία, αφού η πανικοβλημένη νικήτρια ζήτησε βοήθεια από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για να το ανακτήσει, όπως ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων στο AFP.

Το λαχείο ήταν «ακόμα άθικτο» αφού οι εργάτες καθαρισμού έψαξαν εξονυχιστικά τα σκουπίδια στο φορτηγό τους, δήλωσε ο Ρομπέρτο Νικόλα Τοσκάνο, διευθυντής της εταιρείας SANB στην περιοχή της Απουλίας, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας.

Στα σκουπίδια ένα εκατομμύριο ευρώ

Ο Τοσκάνο εξήγησε ότι, όταν η νικήτρια πήγε την Κυριακή να ελέγξει το λαχείο της στο τοπικό της κατάστημα μετά την κλήρωση, η μηχανή έδειξε ότι ήταν «μη πληρωτέο». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μικρότεροι λιανοπωλητές μπορούν να εξαργυρώσουν μόνο μικρά κέρδη.

Όμως η γυναίκα —η οποία παραμένει ανώνυμη— δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε κερδίσει το μεγάλο τζάκποτ.

«Η νικήτρια έπαιζε πάντα τους ίδιους αριθμούς, καθώς συνδέονταν με ένα αγαπημένο της πρόσωπο», είπε ο Τοσκάνο.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι από το κατάστημα, ένα μέλος της οικογένειάς της τής είπε ότι οι συνηθισμένοι της αριθμοί είχαν κερδίσει. Έτρεξαν αμέσως πίσω στο κατάστημα, μόνο για να ανακαλύψουν ότι το λαχείο είχε ήδη πεταχτεί και τα σκουπίδια είχαν συλλεχθεί.

Τηλεφώνησε στον Τοσκάνο.

«Ανακατασκευάσαμε την πορεία του λαχνού, χωρίς πολλές ελπίδες να τον βρούμε, καθώς είχε ήδη παραληφθεί από ένα απορριμματοφόρο», δήλωσε ο Τόσκανο στο AFP.

Ο εντοπισμός του τυχερού λαχείου στην Ιταλία

Με μια τυχερή συγκυρία, ωστόσο, κατάφεραν να εντοπίσουν το σωστό απορριμματοφόρο και το σταμάτησαν.

Λόγω του κινδύνου που ενέχει το ενδεχομένως επικίνδυνο υλικό στα απορρίμματα, μετέφεραν το όχημα σε μια εξειδικευμένη εταιρεία που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αναζήτηση, ανέφερε.

Οι εργαζόμενοι έψαξαν για πάνω από μια μέρα, εντοπίζοντας διάφορα εισιτήρια και αποκόμματα εισιτηρίων.

«Μεταξύ αυτών βρισκόταν και το απόκομμα που αναζητούσαμε, το οποίο, ως εκ θαύματος, ήταν ακόμα άθικτο», δήλωσε ο Τοσκάνο στο AFP την Τρίτη.

Όταν ενημέρωσε τη νικήτρια ότι το είχαν βρει, «έκλαψε από συγκίνηση», πρόσθεσε.

«Θα την είχα αγκαλιάσει, αλλά μιλούσαμε στο τηλέφωνο».

Με πληροφορίες από AFP