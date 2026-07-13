Ιταλία: Επιχειρηματίας και μέλος ακροδεξιού κόμματος χτύπησε μετανάστη και ανέβασε το βίντεο στα social media

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η ρατσιστική συμπεριφορά ενός επιχειρηματία και μέλους του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», Τζουζέπε Μπαρμπόνι, ο οποίος αφού χτύπησε μετανάστη, ανέβασε το σχετικό απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Μπαρμπόνι αποτυπώνεται αρχικά να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο.

Έπειτα από λίγο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης και το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ρίχνει τον άνδρα στο έδαφος, τον ακινητοποιεί και αρχίζει να τον γρονθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον, στο τέλος, στην άκρη του πεζοδρομίου.

Ιταλία: Η ανάρτηση του ακροδεξιού επιχειρηματία και το νέο κόμμα

«Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες την πόλη και το τελευταίο εικοσιτετράωρο δημιούργησε χάος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι μετά την επίθεση.

Η μεγάλη πλειονότητα του ιταλικού Τύπου αναφέρθηκε με επικριτικά σχόλια στο βίαιο συμβάν, το οποίο καταδίκασε, μεταξύ άλλων, και ο κεντροδεξιός δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, Νικόλα Μοτσόνι: «λαμβάνουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους γεγονότα, η αυτοδικία δεν αποτελεί την σωστή επιλογή».

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών, έχει έρθει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και θεωρεί την γυναικοκτονία «μια δολοφονία σαν όλες τις άλλες».

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε αυτή την φάση λαμβάνει το 6,2% της πρόθεσης ψήφου.

Τέλος, στην ανάρτησή του, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι ο άνδρας, τον οποίο ταυτοποίησε ως Ιρακινό, προκαλεί προβλήματα στην περιοχή εδώ και μήνες και ότι τη στιγμή του επεισοδίου είχε αποκλείσει την κυκλοφορία για περίπου δέκα λεπτά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Stampa