Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για χρηματοδότηση της Χαμάς μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων που συνδέονται με τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις, στο πλαίσιο έρευνας για συγκέντρωση και διακίνηση χρημάτων υπέρ της Χαμάς, ανακοίνωσαν εισαγγελείς αρμόδιοι για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ύποπτοι φέρονται να διοχέτευσαν περίπου 7 εκατ. ευρώ σε οργανώσεις και φορείς «με βάση τη Γάζα, τα παλαιστινιακά εδάφη ή το Ισραήλ», οι οποίοι, κατά τις αρχές, ανήκουν, ελέγχονται ή συνδέονται με τη Χαμάς.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Μοχάμεντ Χανούν, πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ένωσης στην Ιταλία. Οι εισαγγελείς τον περιγράφουν ως «επικεφαλής του ιταλικού πυρήνα» της οργάνωσης.

Η Χαμάς περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές, που συνεργάστηκαν με άλλες χώρες της ΕΕ, αναφέρουν ότι τα χρήματα μεταφέρονταν με «τριγωνικές» διαδρομές, είτε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων είτε μέσω οργανώσεων με έδρα στο εξωτερικό, πριν καταλήξουν σε φορείς στη Γάζα. Οι ίδιοι φορείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν κηρυχθεί παράνομοι από το Ισραήλ λόγω δεσμών με τη Χαμάς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντεντόζι, σχολίασε ότι η επιχείρηση αποκάλυψε δραστηριότητες που εμφανίζονταν ως πρωτοβουλίες στήριξης του παλαιστινιακού πληθυσμού, αλλά έκρυβαν υποστήριξη και συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε δημόσιο σχόλιο από τους συλληφθέντες ή τις οργανώσεις.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει αποφασίσει την παράταση περιοριστικών μέτρων σε βάρος 12 προσώπων και τριών οντοτήτων που, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, στηρίζουν τη χρηματοδότηση της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Με πληροφορίες από Associated Press