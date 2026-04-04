Ιταλία: Δήμος αγοράζει τη βίλα του Μουσολίνι για να μην καταλήξει σε «νοσταλγούς του φασισμού»

Ένας δήμος στη βόρεια Ιταλία αγόρασε τη βίλα όπου περνούσε τα καλοκαίρια του ο Μπενίτο Μουσολίνι, θέλοντας να αποτρέψει το ενδεχόμενο να περάσει σε χέρια νοσταλγών του φασισμού.

Η δήμαρχος της Riccione στην Emilia-Romagna, Daniela Angelini, χαρακτήρισε την αγορά της Villa Mussolini μέσω δημοπρασίας «πράξη ευθύνης και προοπτικής», σημειώνοντας ότι η επιστροφή της στον δημόσιο έλεγχο αποτελεί κέρδος για ολόκληρη την πόλη.

Ο δήμος επικράτησε στη διαδικασία έναντι ιδιώτη ενδιαφερόμενου, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνδεθεί με το Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, το νεοφασιστικό κόμμα που ιδρύθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο από υποστηρικτές του καθεστώτος.

Η βίλα, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, χτίστηκε το 1893 και αγοράστηκε το 1934 από τη σύζυγο του Μουσολίνι, Ρακέλε Μουσολίνι. Ο ίδιος την επισκεπτόταν συχνά, φτάνοντας ακόμη και με υδροπλάνο, και τη χρησιμοποιούσε περιστασιακά και για κυβερνητικές υποθέσεις. Με τα χρόνια, το ακίνητο επεκτάθηκε και απέκτησε επιπλέον όροφο, δεκάδες δωμάτια και γήπεδο τένις.

Φωτ.: Daniele Casalboni

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την πτώση του φασιστικού καθεστώτος, η βίλα πέρασε στο Δημόσιο. Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, μία περίοδο οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή, αξιοποιήθηκε για διάφορες χρήσεις, από εστιατόριο μέχρι και κτηνιατρική κλινική. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο κομμουνιστής τότε δήμαρχος της Riccione είχε επιχειρήσει να την κατεδαφίσει.

Για χρόνια εγκαταλελειμμένη, αγοράστηκε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από το ταμιευτήριο Cassa di Risparmio di Rimini, το οποίο την ανακαίνισε και την άνοιξε το 2005 για εκθέσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, ακόμη και για πολιτικούς γάμους.

Η παρουσία της βίλας και η σύνδεσή της με τον Μουσολίνι διχάζουν εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε όταν το ίδρυμα της τράπεζας αποφάσισε να τη βγάλει σε δημοπρασία. Σύμβουλοι του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας υποστήριξαν ότι όποιος την αποκτήσει δεν θα πρέπει να αλλάξει το όνομά της.

Η Angelini δήλωσε ότι η ονομασία θα παραμείνει, παρά τις πιέσεις από ορισμένους συμμάχους της να αλλάξει. Όπως τόνισε, η ιστορία δεν πρέπει να διαγράφεται αλλά να αναδεικνύεται, προειδοποιώντας ότι μια αλλαγή ονόματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρερμηνείες ή ακόμη και να προσελκύσει νοσταλγούς του φασισμού.

Φωτ.: Daniele Casalboni

Ο δήμος σχεδιάζει να διατηρήσει τη βίλα ως χώρο για την τοπική κοινωνία, με εκθέσεις και δράσεις που θα φωτίζουν όλες τις πλευρές της ιστορίας του 20ού αιώνα. «Το όνομα παραπέμπει σε μια σκοτεινή περίοδο, και αυτήν θα την αφηγηθούμε. Δεν μπορείς να τη σβήσεις, πρέπει να τη δείξεις σωστά, με τρόπο που να αναδεικνύει τις δημοκρατικές αξίες», ανέφερε.

Από το τέλος του πολέμου και μετά, η περιοχή της Emilia-Romagna, στην οποία ανήκει και η Riccione, παραμένει προπύργιο της αριστεράς. Ωστόσο, μόλις το 2025 το δημοτικό συμβούλιο ανακάλεσε επίσημα την τιμητική υπηκοότητα που είχε απονεμηθεί στον Μουσολίνι κατά τη διάρκεια του καθεστώτος. «Ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκε με εγκλήματα και δεν άξιζε αυτή την τιμή», δήλωσε η Angelini, προσθέτοντας ότι η βίλα θα αξιοποιηθεί πλέον για να εκφράζει τις αξίες της τοπικής κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από Guardian