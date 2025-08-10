Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Μεσίνας στη Σικελία, διαμαρτυρόμενοι για την κατασκευή γέφυρας που θα συνδέει το νησί με την ηπειρωτική Ιταλία, σε ένα έργο προϋπολογισμού 13,5 δισ. ευρώ.

Οι διαδηλωτές αντιτίθενται στο έργο της Γέφυρας του Στενού της Μεσίνας επικαλούμενοι τον τεράστιο όγκο του, τον κίνδυνο σεισμών στην περιοχή, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον κίνδυνο εμπλοκής της μαφίας. Πολλοί κρατούσαν πανό με το σύνθημα «No Ponte» («Όχι Γέφυρα») και φώναζαν «Το Στενό της Μεσίνας δεν αγγίζεται».

Η ιδέα μιας γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία συζητείται εδώ και δεκαετίες, αλλά έχει ακυρωθεί επανειλημμένα λόγω αυτών των ανησυχιών. Το σχέδιο πήρε νέα ώθηση αυτή την εβδομάδα, όταν κυβερνητική επιτροπή που εποπτεύει στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις έδωσε το «πράσινο φως».

«Το μεγαλύτερο έργο υποδομής στη Δύση»

Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, βασικός πολιτικός υποστηρικτής του έργου, το χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο έργο υποδομής στη Δύση» και επικαλέστηκε μελέτες που προβλέπουν έως και 120.000 θέσεις εργασίας ετησίως, καθώς και τόνωση της οικονομίας στη Νότια Ιταλία. Το σχέδιο συνοδεύεται από επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε δρόμους και υποστηρικτικές υποδομές, ενώ περίπου 500 οικογένειες θα χρειαστεί να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή.

Η προτεινόμενη γέφυρα θα έχει συνολικό μήκος σχεδόν 3,7 χιλιομέτρων, με αναρτώμενο τμήμα 3,3 χλμ., ξεπερνώντας τη Γέφυρα Τσανάκαλε στην Τουρκία κατά 1.277 μέτρα και καθιστώντας την τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο.

Φωτ: Webuild-Eurolink Image Library

Θα διαθέτει τρεις λωρίδες αυτοκινήτων ανά κατεύθυνση και διπλή σιδηροδρομική γραμμή, με δυνατότητα διέλευσης 6.000 οχημάτων την ώρα και 200 τρένων την ημέρα. Η διέλευση του στενού με αυτοκίνητο θα μειωθεί από έως και 100 λεπτά με φέρι σε περίπου 10 λεπτά, ενώ τα τρένα θα εξοικονομούν έως 2,5 ώρες ταξιδιού, σύμφωνα με τον Σαλβίνι.

Η ιταλική κυβέρνηση προγραμματίζει την έναρξη προκαταρκτικών εργασιών στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, εφόσον λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την πλήρη κατασκευή να αρχίζει το 2026 και την ολοκλήρωση να αναμένεται μεταξύ 2032 και 2033. Το σχέδιο εγκρίθηκε και ακυρώθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν, από την πρώτη πρόσκληση για προτάσεις το 1969, μέχρι την αναβίωσή του το 2023 από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ρώμη επισημαίνει και τη στρατηγική διάσταση του έργου, καθώς υποστηρίζει ότι η γέφυρα θα λειτουργήσει ως διάδρομος ταχείας μεταφοράς στρατευμάτων και εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στην Ε.Ε. για πιθανές επιπτώσεις στη μετανάστευση των πουλιών, ενώ ο πρόεδρος της Ιταλίας έχει ζητήσει το έργο να υπόκειται πλήρως στη νομοθεσία κατά της μαφίας που εφαρμόζεται σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα. Ο Σαλβίνι δεσμεύθηκε ότι η αποτροπή εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Με πληροφορίες από Associated Press