Ιταλία: «Ciao Kate» - Το πλήθος αποθέωσε την Κέιτ Μίντλετον στο πρώτο της διεθνές ταξίδι μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έτυχε θερμής υποδοχής από τα πλήθη στην Ιταλία, καθώς πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη στο εξωτερικό μετά τη θεραπεία της για τον καρκίνο.

Η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα, ζητωκραυγές και ένα πανό με το μήνυμα «Ciao Kate», καθώς εμφανίστηκε σε μια γραφική πλατεία στη Ρέτζιο Εμίλια.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στην πόλη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας χαιρέτησε τον κόσμο και πόζαρε για selfies με τους παρευρισκόμενους.

Το πλήθος ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδες, κρατώντας λουλούδια, αλλά κυρίως κινητά τηλέφωνα για να καταγράψουν τη στιγμή.

Η εντυπωσιακή επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο εξωτερικό

Η εικόνα θύμιζε έντονα εμφάνιση κινηματογραφικού σταρ, με φωτογράφους, δημοσιογράφους και πολίτες να προσπαθούν να την πλησιάσουν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η Κέιτ Μίντλετον παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιταλία, με πολλούς να τη συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, βλέποντας στοιχεία της στο δημόσιο προφίλ της.

Η επίσκεψή της στη Ρέτζιο Εμίλια είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η πόλη είναι γνωστή για το εκπαιδευτικό της μοντέλο στην πρώιμη παιδική ηλικία, έναν τομέα στον οποίο η ίδια δραστηριοποιείται έντονα μέσω του έργου της.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη θεωρείται σημαντικό βήμα στην επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα, μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, ο οποίος όπως ανακοίνωσε, βρίσκεται σε ύφεση από τον Ιανουάριο του 2025.

Με πληροφορίες από BBC