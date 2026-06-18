Ιταλία: Βρέθηκε μετά από 42 χρόνια το μηχανάκι που του είχαν κλέψει το 1984

Η αστυνομία στην Ιταλία εντόπισε τυχαία ένα κλεμμένο Garelli κατά τη διάρκεια ελέγχου, επιστρέφοντάς το στον ιδιοκτήτη του τέσσερις δεκαετίες μετά την εξαφάνισή του

Μία απρόσμενη τηλεφωνική κλήση δέχθηκε ένας Ιταλός, όταν ενημερώθηκε από τις αρχές ότι το μηχανάκι που του είχαν κλέψει το 1984 βρέθηκε και μπορούσε πλέον να το παραλάβει.

Η υπόθεση αφορά ένα σκούτερ Garelli, το οποίο είχε κλαπεί πριν από 42 χρόνια από την πόλη Βάντο Λιγκούρε της βόρειας Ιταλίας και εντοπίστηκε πρόσφατα έπειτα από έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Τορίνο.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι αστυνομικοί σταμάτησαν έναν 64χρονο άνδρα που κινούνταν με το δίκυκλο χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε υποψίες και οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ένα παλιό μοντέλο Garelli 50 κυβικών εκατοστών, το οποίο δεν έφερε πινακίδα επειδή την εποχή που κυκλοφόρησε δεν υπήρχε σχετική υποχρέωση για τα συγκεκριμένα οχήματα στην Ιταλία.

Ακολουθώντας τα στοιχεία του πλαισίου και παλαιότερες καταχωρίσεις, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το όχημα και να συνδέσουν τα στοιχεία του με δήλωση κλοπής που είχε υποβληθεί το 1984.

Έτσι λύθηκε μια υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με το μηχανάκι να επιστρέφει τελικά στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, Αντόνιο Σμίλιο.

Ο άνδρας που το οδηγούσε κατά τον έλεγχο κατηγορήθηκε για κατοχή κλεμμένου αντικειμένου, αν και σύμφωνα με τις αρχές δεν θεωρείται ο άνθρωπος που είχε διαπράξει την αρχική κλοπή.

«Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα»

Η επανεύρεση του δικύκλου προκάλεσε έκπληξη στον Αντόνιο Σμίλιο, ο οποίος δυσκολεύτηκε αρχικά να πιστέψει την είδηση.

Όπως δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από την αστυνομία που τον ενημέρωνε ότι το μηχανάκι του είχε βρεθεί, η πρώτη του σκέψη ήταν πως επρόκειτο για φάρσα.

Facebook Twitter Φωτ.: Carabinieri of Volpiano

Το Garelli είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο, καθώς το είχε αγοράσει το καλοκαίρι του 1984, λίγο μετά τα 16α γενέθλιά του. Για να το αποκτήσει, εργαζόταν σε μπαρ και έκανε περιστασιακές δουλειες, αποταμιεύοντας χρήματα και πληρώνοντάς το σε δόσεις.

«Ένιωθα σαν να είχα μια Kawasaki», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον ενθουσιασμό που του είχε προκαλέσει η αγορά του πρώτου του μηχανοκίνητου οχήματος.

Η χαρά του, ωστόσο, κράτησε μόνο λίγους μήνες. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το Garelli εξαφανίστηκε από το σημείο όπου το είχε αφήσει κλειδωμένο έξω από το σπίτι της οικογένειάς του στη Λιγουρία.

Όπως θυμάται, εκείνη την περίοδο οι κλοπές μικρών δικύκλων ήταν συχνό φαινόμενο, ενώ η απουσία πινακίδων κυκλοφορίας δυσκόλευε σημαντικά τον εντοπισμό τους.

«Ήταν σχεδόν σαν να σου έκλεβαν ένα ποδήλατο», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ήταν ελάχιστες. «Πόσο είχα κλάψει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απώλεια του δικύκλου που είχε αποκτήσει με κόπο λίγους μήνες νωρίτερα.

Παρά την αρχική του χαρά για τον εντοπισμό του οχήματος, ο Σμίλιο παραδέχθηκε ότι φοβόταν μήπως το παραλάβει σε κακή κατάσταση, έτοιμο για απόσυρση ή παλιοσίδερα.

Σε καλή κατάσταση παρά τα 42 χρόνια

Οι ανησυχίες του Αντόνιο Σμίλιο αποδείχθηκαν τελικά αβάσιμες, καθώς το Garelli βρέθηκε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι περίμενε.

Όπως ανέφερε, το δίκυκλο δεν είχε υποστεί σοβαρές φθορές παρά το πέρασμα των δεκαετιών και μπορεί να επιστρέψει στον δρόμο έπειτα από ορισμένες απαραίτητες επισκευές και εργασίες συντήρησης.

Η εξέλιξη αυτή έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή την επανένωσή του με το μηχανάκι που είχε αγοράσει ως έφηβος και θεωρούσε χαμένο για πάντα.

Ο ίδιος σκοπεύει πλέον να το αποκαταστήσει πλήρως και να το χρησιμοποιήσει ξανά, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά την κλοπή του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, στόχος του είναι να πραγματοποιήσει ξανά διαδρομές στις ακτές της Λιγουρίας, εκεί όπου είχε οδηγήσει το Garelli για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1984.

Με πληροφορίες από Guardian