Ιταλία: Αθώος ο άνδρας που σκότωσε γείτονα την ώρα που εκείνος γκρέμιζε το σπίτι του με εκσκαφέα

Εφετείο της Τοσκάνης στην Ιταλία έκρινε ότι ένας άνδρας ενήργησε σε νόμιμη άμυνα όταν σκότωσε τον γείτονά του, ο οποίος είχε επιχειρήσει να γκρεμίσει το σπίτι του με εκσκαφέα.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί την παραμονή των Θεοφανίων του 2023, σε περιοχή κοντά στο Αρέτσο. Σύμφωνα με την ανακριτική έρευνα, ο οδηγός του εκσκαφέα προκάλεσε αρχικά ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την κατοικία του άνδρα, χτυπώντας τον εξωτερικό τοίχο και προκαλώντας αναστάτωση στην οικογένεια που βρισκόταν μέσα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού βγήκε στην αυλή με το κυνηγετικό του όπλο και πυροβόλησε προς το όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι η αντίδρασή του ήταν δυσανάλογη και ότι, παρά τον σοβαρό κίνδυνο, υπήρχαν τρόποι να αποφευχθεί η θανατηφόρα κατάληξη. Αντιθέτως, το δικαστήριο έκρινε ότι η απειλή ήταν άμεση και σοβαρή, επισημαίνοντας πως η περιοχή ήταν ελλιπώς φωτισμένη και ότι η οικογένεια βρισκόταν σε κατάσταση πανικού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν τονίσει ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε για να προστατεύσει τη ζωή του και τη ζωή των δικών του, σε μια στιγμή κατά την οποία το βαρύ μηχάνημα είχε ήδη καταστρέψει μέρος της κατοικίας και μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.

Με την απόφαση του Εφετείου, ο άνδρας απαλλάσσεται από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονη συζήτηση στην Ιταλία για τα όρια της νόμιμης άμυνας και τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια αξιολογούν ακραίες καταστάσεις.