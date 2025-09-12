Ιταλία: Απαγόρευσαν σε γυναίκα να ταΐζει περιστέρια γιατί είχαν κατακλύσει ολόκληρη πολυκατοικία

Ο δήμαρχος της Ρώμης, απαγόρευσε σε μία γυναίκα να ταΐζει περιστέρια μετά την αγανάκτηση των γειτόνων της, που όπως υποστηρίζουν «πνίγονται» από φτερά και περιττώματα.

Για αρκετούς μήνες, στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας στη Ρώμη, μια γυναίκα που τα ΜΜΕ αποκαλούν «η κυρία με τα περιστέρια», τάιζε ένα σμήνος περιστεριών, γεγονός που προκαλούσε την οργή των υπόλοιπων ενοίκων της πολυκατοικίας.

Μετά από αμέτρητα παράπονα, από ενοίκους που είχαν αγανακτήσει με την κατάσταση τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου, όσο και στους κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν εντολή που απαγορεύει στη γυναίκα να συνεχίσει να τα ταΐζει.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την απόφαση αυτή, η γυναίκα απάντησε: «είμαι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και μέλος της Ιταλικής Λέσχης για την προστασία των πουλιών – ενός σημαντικού περιβαλλοντικού οργανισμού για την προστασία της άγριας ζωής. Σώζω ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη, δεν τα ταΐζω για χόμπι. Σώζω περιστέρια και άλλα ζώα όπως γάτες και σκύλους. Βάζω φαγητό για να τα σώσω. Προφανώς, αν ταΐσω ένα περιστέρι, θα έρθουν κι άλλα. Όμως έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα, συκοφαντίες και απειλές εναντίον μου».

Όταν ωστόσο ερωτήθηκε για τη βρομιά που προκαλούν τα περιττώματα των πουλιών, σημείωσε πως «θα το διορθώσω για μένα, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και για τα καημένα τα περιστέρια, που είναι τα πραγματικά θύματα. Στο μεταξύ, έχω σταματήσει να βάζω τροφή, ελπίζω να φύγουν. Εδώ τα πατάνε και τα σκοτώνουν».

Οι γείτονές της, περιγράφοντας την κατάσταση που βίωναν στο «Roma Today», κατήγγειλαν ότι ο δρόμος είναι καλυμμένος με περιττώματα, τα πεζοδρόμια αδιάβατα και με αποπνικτική δυσοσμία.

Όλες οι προσπάθειες να την πείσουν να σταματήσει απέτυχαν, παρά την ύπαρξη δημοτικής διάταξης που απαγορεύει ρητά το συστηματικό τάισμα περιστεριών οπουδήποτε στη Ρώμη. Τότε, ο δήμαρχος Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι εξέδωσε εντολή που επιβάλλει την «Απαγόρευση ταΐσματος περιστεριών και άλλων άγριων πτηνών, απαγορεύοντας ρητά τη ρίψη τροφής ή υπολειμμάτων στο έδαφος».

Έπειτα από καταγγελία άνδρα που υποστήριξε ότι η γυναίκα συνέχισε να ταΐζει τα περιστέρια παρά την απαγόρευση, στάλθηκε δημοτική αστυνομία στο σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, από την Πέμπτη κανείς δεν την έχει δει να ταΐζει ξανά τα πουλιά.

Με πληροφορίες από Guardian