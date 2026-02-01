Ιταλία: Αντιδράσεις με άγγελο σε ιστορική εκκλησία που «μοιάζει» με τη Μελόνι

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας και η Επισκοπή της Ρώμης ανακοίνωσαν πως διενεργούν έρευνα, ύστερα από καταγγελίες ότι άγγελος σε ιστορική εκκλησία της ιταλικής πρωτεύουσας αποκαταστάθηκε με χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα την πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η υπόθεση ήρθε στο φως από τη La Repubblica, η οποία επισήμανε ότι ένας από τους δύο αγγέλους που πλαισιώνουν τη μαρμάρινη προτομή του τελευταίου βασιλιά της Ιταλίας, στη βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου στη Λουτσίνα, απέκτησε μετά την αποκατάσταση «ένα οικείο, εντυπωσιακά σύγχρονο πρόσωπο».

«Πριν την αποκατάσταση υπήρχε ένας γενικός, άχρονος χερουβείμ. Σήμερα, είναι το πρόσωπο της πιο ισχυρής γυναίκας της χώρας», έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα, πυροδοτώντας πολιτικές και εκκλησιαστικές αντιδράσεις.

Ιταλία: Η αντίδραση της Μελόνι

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι τεχνικό κλιμάκιο στάλθηκε άμεσα στην εκκλησία για να εξετάσει «τη φύση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν» και να αποφασίσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Η ίδια η Μελόνι αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ. Σε ανάρτησή της στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφία του αγγέλου, σχολιάζοντας: «Όχι, σίγουρα δεν μοιάζω με άγγελο», συνοδεύοντας τη φράση με emoji γέλιου.

Δημοσιογράφοι κατέκλυσαν τη βασιλική, η οποία έχει ρίζες ήδη από τον 4ο αιώνα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. «Υπάρχει πράγματι μια κάποια ομοιότητα, αλλά θα πρέπει να ρωτήσετε τον συντηρητή γιατί έγινε έτσι», δήλωσε στο πρακτορείο Ansa ο εφημέριος της εκκλησίας, Ντανιέλε Μικελέτι.

Όπως είπε, η αποκατάσταση κρίθηκε αναγκαία μετά από ζημιές λόγω υγρασίας, ενώ το αρχικό έργο χρονολογείται από το 2000 και δεν καλύπτεται από καθεστώς προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τον άνθρωπο που πραγματοποίησε τις εργασίες: «Δεν είναι μπογιατζής του σπιτιού. Είναι πολύ καλός στη δουλειά του».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν άμεσα. Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Ιρένε Μάντσι χαρακτήρισε την υπόθεση «απαράδεκτη» και ζήτησε να διερευνηθεί αν παραβιάστηκαν οι κανονισμοί για τα πολιτιστικά μνημεία. Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων πήγε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορεί να επιτραπεί η τέχνη και ο πολιτισμός να μετατραπούν σε εργαλείο προπαγάνδας, ανεξαρτήτως του προσώπου που απεικονίζεται».

Από την πλευρά της, η Επισκοπή της Ρώμης ανακοίνωσε ότι ο γενικός βικάριος, καρδινάλιος Μπαλντασάρε Ρέινα, εξέφρασε «απογοήτευση» και διέταξε άμεση έρευνα. «Η ιερή τέχνη και η χριστιανική παράδοση δεν μπορούν να εργαλειοποιούνται ή να εκμεταλλεύονται», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε και ο 80χρονος συνταξιούχος που πραγματοποίησε την αποκατάσταση, Μπρούνο Βαλεντινέτι. «Μου ζήτησαν να το φτιάξω και το έκανα», είπε, εξηγώντας ότι εργάστηκε πάνω στο έργο για δύο χρόνια.

Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση προσωποποίησης: «Δεν είναι η Μελόνι. Επανέφερα τα πρόσωπα όπως ήταν πριν από 25 χρόνια». Δήλωσε επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δεξιά πολιτική σκηνή και ότι εργάστηκε εθελοντικά, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον ιερέα.

Όπως παραδέχτηκε πάντως με μια δόση ειρωνείας, η έντονη συζήτηση είχε και ένα απρόσμενο όφελος:

«Τα τελευταία χρόνια, δεν είχαμε δει ποτέ τόσο κόσμο σε αυτή την εκκλησία».

Με πληροφορίες από Guardian