Ιταλία: Αφηρημένος άνδρας έριξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού - Χιλιάδες ευρώ η αξία τους

Η αστυνομία στη νότια Ιταλία ανέκτησε ένα κουτί με ράβδους χρυσού από ένα εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων, αφότου ένας αφηρημένος κάτοικος τις πέταξε κατά λάθος μαζί με τα σκουπίδια του.

Την ανακοίνωση για το συμβάν έκαναν οι αστυνομικοί την Πέμπτη, δηλώνοντας ότι επιστράφηκαν όλες στον ιδιοκτήτη.

Ο άνδρας μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα των Καραμπινιέρων στο Πόρτο Τσεζάρεο, κοντά στην πόλη Λέτσε, για να αναφέρει ότι ένα κουτί που περιείχε 20 ράβδους χρυσού, αξίας περίπου 120.000 ευρώ, είχε εξαφανιστεί, ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Οι ερευνητές εντόπισαν γρήγορα τις κινήσεις του άνδρα, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, και εξέτασαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι εικόνες έδειχναν ότι το κουτί είχε πεταχτεί σε έναν δημόσιο κάδο απορριμμάτων σε ένα κοντινό παραθαλάσσιο θέρετρο, και περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι είχε μεταφερθεί στην τοπική μονάδα διάθεσης απορριμμάτων.

«Μετά από αρκετές ώρες προσεκτικής αναζήτησης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν το κουτί, το οποίο, αν και κατεστραμμένο, περιείχε ακόμα όλες τις ράβδους χρυσού... οι οποίες στη συνέχεια επιστράφηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους», ανέφερε η δήλωση.

Με πληροφορίες από Reuters