Ιταλία: 384 συλλήψεις σε επιχείρηση-μαμούθ κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Σε 384 συλλήψεις προχώρησαν οι ιταλικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 1,4 τόνοι ουσιών, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Παράλληλα, τέθηκαν υπό διερεύνηση 655 άτομα, ανάμεσά τους 39 ανήλικοι. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, κατασχέθηκαν ακόμη 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και πραγματοποιήθηκε σε πολλές επαρχίες. Κατά τη διάρκειά της έγιναν 312 έλεγχοι, που οδήγησαν σε προσωρινό «λουκέτο» σε πέντε καταστήματα κάνναβης σε τρεις πόλεις.

Στους ελέγχους, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 296 κιλά προϊόντων κάνναβης. Όπως ανέφεραν, τα πρώτα εργαστηριακά ευρήματα δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες ουσίες.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την έγκριση, τον Ιούνιο, διατάγματος ασφαλείας στην Ιταλία, με το οποίο απαγορεύεται η λεγόμενη «νόμιμη» κάνναβη και τίθεται εκτός νόμου το εμπόριο της «cannabis light», δηλαδή προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης που δεν έχουν ψυχοδραστική δράση.

Με πληροφορίες από CNN