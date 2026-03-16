Ιστορικό ρήγμα στον ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών ύστερα από 70 χρόνια

Για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια, η Επιτροπή του ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών δεν υιοθέτησε το ετήσιο κείμενό της με συναίνεση. Οι ΗΠΑ ήταν η μόνη χώρα που ψήφισε κατά, σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη νέα σύγκρουση γύρω από τη γλώσσα και το περιεχόμενο των διεθνών δεσμεύσεων για τα δικαιώματα των γυναικών.

Η φετινή σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών ξεκίνησε με μια εξέλιξη που οι ίδιες οι οργανώσεις που παρακολουθούν τη διαδικασία χαρακτηρίζουν ιστορική. Για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια, το ετήσιο τελικό κείμενο δεν εγκρίθηκε με συναίνεση, αλλά πέρασε από ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα ήταν 37 χώρες υπέρ, 1 κατά - οι Ηνωμένες Πολιτείες - και 6 αποχές.

Το κείμενο αφορά την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στη δικαιοσύνη, την κατάργηση διακριτικών νόμων και πρακτικών και την αντιμετώπιση των εμποδίων που συνεχίζουν να περιορίζουν τα δικαιώματά τους. Πριν από την τελική ψηφοφορία, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να αλλάξουν το περιεχόμενο με οκτώ τροπολογίες, οι οποίες τελικά απορρίφθηκαν.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες μιλά σε συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της 70ής συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών.

Σύμφωνα με την επίσημη κάλυψη του ΟΗΕ, η αμερικανική πλευρά στράφηκε κυρίως κατά διατυπώσεων που αφορούν το φύλο, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και ευρύτερες αναφορές στην ισότητα. Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ μίλησε ανοιχτά για αντίθεση σε αυτό που αποκάλεσε “gender ideology”, ζητώντας πιο περιορισμένη γλώσσα στο τελικό κείμενο.

Η Outright International, που παρακολούθησε στενά τις διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο για σημείο καμπής στη διεθνή πολιτική γύρω από το φύλο και τα δικαιώματα των γυναικών. Παρά τη σύγκρουση, οι περισσότερες χώρες στήριξαν το τελικό κείμενο και απομόνωσαν πολιτικά τις ΗΠΑ στην τελική ψηφοφορία.

Αυτό είναι που κάνει τη φετινή σύνοδο να ξεχωρίζει: όχι μόνο επειδή έσπασε μια παράδοση δεκαετιών στον ΟΗΕ, αλλά επειδή έδειξε καθαρά ότι η συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών έχει περάσει πλέον σε ανοιχτό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.