Ιστορικό ρεκόρ ζέστης στη Νότια Κορέα: Ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 42,5°C

Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε την Κυριακή η Νότια Κορέα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση από τότε που άρχισαν να τηρούνται επίσημα στοιχεία, πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (KMA), ο υδράργυρος στη νοτιοανατολική πόλη Γιανγκσάν άγγιξε τους 42,5°C στις 13:26 το μεσημέρι (07:26 ώρα Ελλάδας).

Η Γιανγκσάν βρίσκεται στο «επίκεντρο» του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40°C για πέμπτη διαδοχική ημέρα. Την ίδια στιγμή, σε πολλές ακόμη πόλεις, ανάμεσά τους η Νταεγού και το Μπουσάν, ο υδράργυρος «φλερτάρει» με τους 40°C.

Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), οι πολίτες κατέφυγαν μαζικά σε κλιματιζόμενα εμπορικά κέντρα και καφετέριες για να γλιτώσουν από τη δυσφορία.

Πάνω από 20 περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Περισσότερες από 20 περιοχές τέθηκαν την Κυριακή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καύσωνα, μια νέα κατηγορία συναγερμού που θεσπίστηκε φέτος για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών.

Ο συγκεκριμένος συναγερμός ενεργοποιείται όταν η αισθητή θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 38°C ή η πραγματική θερμοκρασία τους 39°C μέσα στην ημέρα.

Εκδίδοντας σχετική οδηγία, η μετεωρολογική υπηρεσία ζήτησε από τους πολίτες «να σταματήσουν αμέσως κάθε εξωτερική δραστηριότητα», προειδοποιώντας παράλληλα πως «οι εσωτερικοί χώροι χωρίς κλιματισμό εγκυμονούν κινδύνους».

«Μετακινηθείτε αμέσως σε δροσερό μέρος, όπως σε σκιερές περιοχές ή ειδικά κλιματιζόμενα κέντρα, ενυδατωθείτε και ξεκουραστείτε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα στοιχεία της KMA αποκαλύπτουν ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών καύσωνα στη χώρα υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία πενταετία, φτάνοντας τις 19 ημέρες, από μόλις οκτώ που ήταν τη δεκαετία του 1970.

Με πληροφορίες από AFP

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