«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Για άνευ προηγουμένου ταπείνωση, κάνει λόγο ο βρετανικός Τύπος, αντιδρώντας στην παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου από τους τίτλους του.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο η είδηση πως ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τα βασιλικά του προνόμια και στρατιωτικούς τίτλους κάνει τον γύρο του κόσμου, με τα βρετανικά μέσα να κατακεραυνώνουν τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου.

«Πτώση από την εύνοια», «Εξορία από το παλάτι», «Βασιλική βόμβα», «Ιστορική ταπείνωση», ήταν κάποιοι από τους τίτλους δεκάδων βρετανικών εφημερίδων στον απόηχο του εξαιρετικά σπάνιου γεγονότος στα χρονικά της βρετανικής μοναρχίας -κυρίως για ένα μέλος του βασιλικού οίκου.

Οι παραπάνω τίτλοι αποτυπώνουν το έντονο και αρνητικό φορτίο που αποδίδουν τα μέσα ενημέρωσης στο γεγονός της παραίτησης του. Ο βρετανικός τύπος απαξιώνει τον πρίγκιπα Άντριου όχι απλώς με ουδέτερη περιγραφή των γεγονότων, αλλά με σαφώς επικριτικό, ακόμη και χλευαστικό τόνο.

Είναι μια δημόσια παραδοχή ότι η θέση του πρίγκιπα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, κυρίως λόγω του σκανδάλου που σχετίζεται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και των κατηγοριών που προέκυψαν εις βάρος του.

Ο βρετανικός Τύπος, που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και αυστηρότητα τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης.

Ο πρίγκιπας Άντριου, αν και δεν έχει καταδικαστεί ποινικά, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ηθικού και θεσμικού σκανδάλου που επηρέασε το κύρος της μοναρχίας.

Συνολικά, οι τίτλοι αυτοί αποτυπώνουν μια έντονη απαξίωση, όχι μόνο για την πράξη της παραίτησης, αλλά κυρίως για το συμβολικό της βάρος.

Ότι ένας πρίγκιπας, γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, εκπίπτει από τη δημόσια θέση του λόγω ανάρμοστης, ή και καταδικαστέας, συμπεριφοράς, κάτι που δύσκολα ξεχνιέται στη βρετανική συλλογική μνήμη.