Ιστορική στρατιωτική ενίσχυση 21 δισ. ευρώ για την Ουκρανία από τους συμμάχους της

Σε ένα νέο, ιστορικό κύμα στρατιωτικής ενίσχυσης προς την Ουκρανία προχωρούν οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι του Κιέβου, υποσχόμενοι συνολικά 21 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια περίοδο που η ειρήνη στη χώρα φαντάζει πιο μακρινή από ποτέ, σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Σύμφωνα με το Politico, το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει 4,5 δισ. λίρες που έχει δεσμευτεί να προσφέρει το Ηνωμένο Βασίλειο εντός του 2025, καθώς και 11 δισ. ευρώ από τη Γερμανία, όπως ανακοινώθηκε από τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Ukraine Defense Contact Group), η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η εν λόγω ομάδα, που συντονίζει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά χωρίς την ηγεσία των ΗΠΑ, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ συμμετείχε διαδικτυακά, ενώ ο Ουκρανός ομόλογός του, Ρούστεμ Ουμέροφ, επανέλαβε πως οι ΗΠΑ παραμένουν «κρίσιμος εταίρος» στον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής.

Παρά την παρουσία του Χέγκσεθ, εντείνεται η ανησυχία για την εμπλοκή της Ουάσιγκτον στον ευρωπαϊκό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Πιστόριους τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει πλέον να «αναλάβει περισσότερες ευθύνες», προωθώντας τον σχεδιασμό κοινών δράσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ίδια στιγμή, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ρώσου προέδρου, λέγοντας πως ο Πούτιν «συνεχίζει να καθυστερεί σκοπίμως τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός», παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει ήδη συμφωνήσει σε ένα μερικό σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, έγινε σαφές ότι η λεγόμενη «συμμαχία των πρόθυμων» (coalition of the willing), χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, προχωρά ήδη στον σχεδιασμό για την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση εκεχειρίας. Σύμφωνα με τον Χίλι, η Βρετανία και άλλοι εταίροι σχεδιάζουν να επικεντρωθούν σε αεροπορική και ναυτική υποστήριξη, χωρίς παρουσία ευρωπαϊκών χερσαίων δυνάμεων.

Τα πακέτα εξοπλισμού για την Ουκρανία

Το νέο βρετανικό πακέτο ύψους 450 εκατ. λιρών περιλαμβάνει:

160 εκατ. λίρες για επισκευές και συντήρηση οχημάτων και εξοπλισμού που έχει ήδη παραδοθεί στην Ουκρανία

Ραντάρ, αντιαρματικές νάρκες και εκατοντάδες χιλιάδες drones συνολικής αξίας άνω των 250 εκατ. λιρών

Επιπλέον ενίσχυση από τη Νορβηγία μέσω του Διεθνούς Ταμείου για την Ουκρανία (International Fund for Ukraine)

Από την πλευρά της, η Γερμανία ανακοίνωσε ένα ενισχυμένο πακέτο που περιλαμβάνει:

Κατευθυνόμενους πυραύλους

100.000 βλήματα πυροβολικού

300 drones αναγνώρισης

25 τεθωρακισμένα Marder και 15 άρματα Leopard 1A5

120 φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS)

14 πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς

Παράλληλα, η Γερμανία δεσμεύεται για μακροπρόθεσμη υποστήριξη, με την παροχή 1.100 ραντάρ επιτήρησης εδάφους και επιπλέον συστημάτων αεράμυνας IRIS-T.

Συνεχίζεται η ρωσική επίθεση – Παρέμβαση Τραμπ μέσω Μόσχας

Εν μέσω των εξελίξεων, η Ρωσία συνεχίζει την εαρινή της επίθεση στα ουκρανικά εδάφη, απορρίπτοντας την ιδέα προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται ήδη στη Μόσχα, αν και δεν είναι σαφές αν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια εκεχειρία και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα νέες εξελίξεις.

Το μήνυμα των Ευρωπαίων συμμάχων είναι πάντως ξεκάθαρο: «Χρειαζόμαστε μια στρατιωτικά ισχυρή Ουκρανία», υπογράμμισε ο Μπόρις Πιστόριους.

Με πληροφορίες από Politico