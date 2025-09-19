Ιστορική επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ μετά από 25 χρόνια

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Ασάαντ αλ-Σαϊμπανί, επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την Πέμπτη για συνομιλίες στο Καπιτώλιο σχετικά με την οριστική άρση των εναπομεινάντων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Σύρου ΥΠΕΞ στην Ουάσινγκτον εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, γεγονός που προσδίδει τεράστια πολιτική βαρύτητα στην κίνηση αυτή. Η τελευταία φορά που Σύρος ΥΠΕΞ επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον ήταν το 1999, όταν ο Φαρούκ αλ-Σαράα είχε βρεθεί στον Λευκό Οίκο για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ.

Η επίσκεψη έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ μεσολαβούν για μια νέα συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ συναντήθηκε με τον Σαϊμπανί για να συζητήσουν την άρση των λεγόμενων «Κυρώσεων Σίζαρ», ενός νομοθετικού πλαισίου που τέθηκε σε ισχύ το 2020 και στοχεύει καίριους τομείς της συριακής οικονομίας, όπως ενέργεια, κατασκευές και χρηματοπιστωτικά.

Οι κυρώσεις αυτές πήραν το όνομά τους από τον Σύρο λιποτάκτη «Σίζαρ», ο οποίος είχε αποκαλύψει φωτογραφίες με θύματα βασανιστηρίων του καθεστώτος Άσαντ. Αν και η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει προσωρινές εξαιρέσεις, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να αποφασίσει την πλήρη ακύρωσή τους. Ο Γκράχαμ τόνισε ότι για να στηρίξει την άρση των κυρώσεων, θα πρέπει η Συρία να ενταχθεί επίσημα στον συνασπισμό κατά του ISIS και να κινηθεί προς μια νέα συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Σαϊμπανί αναμένεται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Πριν φτάσει στην Ουάσινγκτον, ο Σύρος ΥΠΕΞ βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, σε πεντάωρες διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Αμερικανού απεσταλμένου Τομ Μπάρακ. Οι συζητήσεις αφορούσαν πρόταση του Ισραήλ για νέα συμφωνία ασφάλειας, με συριακή απάντηση που, σύμφωνα με πηγές, έδειξε πρόοδο.

Η συριακή αντιπρόταση περιλαμβάνει:

αποχώρηση του Ισραήλ από τα εδάφη που κατέλαβε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ

ανάπτυξη δύναμης παρατηρητών του ΟΗΕ στη ζώνη ασφαλείας.

Ο πρώην τζιχαντιστής της Hayat Tahrir al Sham και νυν μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Υπογράμμισε πως η Συρία δεν πιέζεται να δεχτεί τους όρους του Ισραήλ και ότι μια νέα συμφωνία ασφάλειας είναι «αναγκαία», αρκεί να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα και ο εναέριος χώρος της χώρας του.

Ο Τομ Μπάρακ «ξηλώνει» το διπλωματικό επιτελείο για τη Συρία

Όπως έχει γίνει γνωστό, ορισμένοι από τους ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες που ασχολούνταν αποκλειστικά με το συριακό ζήτημα απομακρύνθηκαν αιφνιδιαστικά από τις θέσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

Οι διπλωμάτες υπηρετούσαν στην Syria Regional Platform (SRP) – την άτυπη αμερικανική αποστολή για τη Συρία με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρονταν απευθείας στον Τομ Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία και στενό φίλο και σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάρακ, ο οποίος ανέλαβε τον Μάιο, έχει ηγηθεί μιας μεγάλης στροφής στην αμερικανική στρατηγική, προωθώντας την ιδέα μιας ενιαίας συριακής κρατικής αρχής υπό τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμεντ αλ-Σαράα.

Ένας Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι «μια χούφτα» στελέχη του SRP ενημερώθηκαν πως η θητεία τους τερματίζεται, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι απομακρύνσεις έγιναν αιφνίδια, χωρίς να βασίζονται σε πολιτικές διαφωνίες. Ωστόσο, δυτικοί διπλωμάτες υποστηρίζουν ότι η απόφαση σχετίζεται με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη YPG (κουρδικό παρακλάδι των Αμυντικών Δυνάμεων της Συρίας, SDF, το οποίο η Τουρκία θεωρεί ότι είναι το βασικό παρακλάδι του ΡΚΚ στη Συρία και αντιμετωπίζει τους SDF ως τέτοια οργάνωση), καθώς ο Μπάρακ πίεζε την κουρδική οργάνωση να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μαρτίου με τη Δαμασκό, να παραδώσει τις περιοχές που ελέγχει και να ενταχθεί στις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας.

Παρά τις πιέσεις, το YPG εμφανίζεται απρόθυμη να χάσει την αυτονομία που απέκτησε κατά τον εμφύλιο, ενώ συνεχίζει τις συγκρούσεις χαμηλής έντασης με τον συριακό στρατό στη βορειοανατολική χώρα.

Την Τρίτη, ο Μπάρακ βρέθηκε στη Δαμασκό, επιβλέποντας την υπογραφή σχεδίου από τον Σύρο ΥΠΕΞ για την επίλυση της κρίσης με τη μειονότητα των Δρούζων στον νότο. Σε ανάρτησή του στο Χ (Twitter), ανέφερε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει «ίσες ελευθερίες και κοινές υποχρεώσεις για όλους».