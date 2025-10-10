Ιστορική εκεχειρία στη Γάζα: Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ η συμφωνία - Η Χαμάς ανακοίνωσε «τέλος του πολέμου»

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι γιόρτασαν το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η Χαμάς και η κυβέρνηση του Ισραήλ άρχισαν τις προετοιμασίες για την εφαρμογή μιας συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα που υπόσχεται έναν διαρκή τερματισμό του αιματηρού διετούς πολέμου που έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αποσταθεροποιήσει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Στη Γάζα επικράτησε χαρά αλλά και άγχος. Πολλοί φοβούνται ότι η νέα συμφωνία μπορεί να καταρρεύσει, φέρνοντας νέο κύμα πόνου στο ήδη κατεστραμμένο έδαφος. Αν και σε ορισμένες περιοχές οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να χορέψουν και να τραγουδήσουν, σε άλλες επικρατούσε σιωπή, διακοπτόμενη μόνο από τον βόμβο πολεμικών αεροπλάνων και drones.

Στο Ισραήλ, μέσα σε μια μέρα γεμάτη ραγδαίες εξελίξεις, τα νοσοκομεία προετοιμάζονταν να υποδεχθούν ομήρους που θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, ενώ η κυβέρνηση ενέκρινε το νέο σχέδιο εκεχειρίας και χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να γιορτάσουν. Αργά το βράδυ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών».

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα οδήγησε σε έναν πυρετό έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ, στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να παρευρεθεί στην υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο, ενώ σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ την Κυριακή. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς —λιγότεροι από τους μισούς εκ των οποίων θεωρούνται ζωντανοί— θα απελευθερωθούν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη» και ότι η συμφωνία «τερματίζει τον πόλεμο στη Γάζα». Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επίσης ότι θα στείλουν περίπου 200 στρατιώτες στο Ισραήλ για να υποστηρίξουν και να επιτηρούν την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Παγκόσμιοι ηγέτες χαιρέτισαν την εξέλιξη, αν και πολλά από τα ευρύτερα σημεία του σχεδίου του Τραμπ δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί ή αναγνωριστεί επισήμως από τις δύο πλευρές. Ο ίδιος τόνισε ότι κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα: «Το αντίθετο», είπε. «Αυτό είναι ένα σπουδαίο σχέδιο». Υπήρξε ωστόσο σύγχυση για το πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία. Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία θα ξεκινήσει μετά την επικύρωση από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως αυτό θα συμβεί εντός 24 ωρών. Οι όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί θα απελευθερωθούν μέσα σε 72 ώρες.

Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του σε μια συμφωνημένη γραμμή που θα του αφήνει τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας. Σε αντάλλαγμα, θα απελευθερωθούν περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, χωρίς να περιλαμβάνεται ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο δημοφιλής ηγέτης της Φατάχ. Η Χαμάς δήλωσε ότι έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος έχει πλέον τερματιστεί οριστικά. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να αποστείλει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς η πείνα έχει λάβει διαστάσεις λιμού.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, προειδοποίησε ότι «για να μετατραπεί αυτή η εκεχειρία σε πραγματική πρόοδο, χρειαζόμαστε περισσότερα από τη σιωπή των όπλων» και κάλεσε για ασφαλή πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των ομήρων, κρατώντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες. «Είναι σαν να βλέπουμε επιτέλους λίγο φως στο τέλος του τούνελ», είπε η 25χρονη φοιτήτρια Εϊνάβ Καχίλα. Στη Γάζα, η 47χρονη Όλα Αλ-Νάζλι περιέγραψε μικτά συναισθήματα: «Δεν ξέρουμε αν πρέπει να χαρούμε ή να φοβηθούμε. Το ζήσαμε πολλές φορές και κάθε φορά η ελπίδα μας κατέρρευσε».

Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς, η συμφωνία αυτή θα αποτελεί τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της προεδρίας Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να τερματίσει τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία. Παρά τις δυσκολίες, η συμφωνία φέρνει τις δύο πλευρές πιο κοντά από ποτέ σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου που έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή κρίση με εμπλοκή του Ιράν, της Υεμένης και του Λιβάνου.

Το βράδυ της Πέμπτης, η διεθνής κοινότητα παρακολούθησε με συγκρατημένη αισιοδοξία την ανακοίνωση μιας ιστορικής συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, η συμφωνία προβλέπει απελευθέρωση ομήρων, ανταλλαγή κρατουμένων και σταδιακή απόσυρση ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Η εκεχειρία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μαραθώνιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με τη συμμετοχή απεσταλμένων από το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Στους δρόμους του Τελ Αβίβ, οι Ισραηλινοί βγήκαν να γιορτάσουν. Δάκρυα, σημαίες και τραγούδια συνόδευσαν τις πρώτες ανακοινώσεις για την επικύρωση της συμφωνίας. Παράλληλα, τα νοσοκομεία προετοιμάζονται να δεχθούν τους πρώτους απελευθερωμένους ομήρους — ένα γεγονός που θεωρείται ιστορικό σημείο καμπής για τη χώρα.

Στην άλλη πλευρά, στη Γάζα, τα συναισθήματα είναι πιο συγκρατημένα. Οι Παλαιστίνιοι, εξαντλημένοι από τις συνεχείς επιθέσεις και τη φτώχεια, υποδέχθηκαν την είδηση με προσεκτική ελπίδα. «Η χαρά μας είναι μισή. Έχουμε χάσει τα πάντα, αλλά ελπίζουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε ξανά με ασφάλεια», λέει η 47χρονη Όλα Αλ-Νάζλι.

Ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται να στείλουν άμεσα βοήθεια, καθώς χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς στέγη και τροφή. Η επιτυχής εφαρμογή της συμφωνίας μπορεί να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή διπλωματίας στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian