«Ιστορικές εκλογές» στην Ουγγαρία: «Ψήφος για την αλλαγή» με Μαγιάρ ή «μόνο μία επιλογή» με Όρμπαν;

Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία είναι σε εξέλιξη, με τους πολίτες να σπεύδουν στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα του σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Τα μηνύματα από Όρμπαν και Μαγιάρ

Ο Όρμπαν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

«Σας ευχαριστώ για την μέχρι τώρα στήριξη! Συνεχίζουμε. Ας ψηφίσουμε Fidesz σήμερα! Κανείς δεν πρέπει να μείνει σπίτι! Εμείς αποφασίζουμε για την τύχη της Ουγγαρίας. Ψηφίστε για ασφάλεια, ψηφίστε Fidesz! Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πρέπει να βγω έξω και να ψηφίσω. Υπάρχει μόνο μία σίγουρη επιλογή. Μόνο Fidesz!» έγραψε σε αναρτήσεις του στα social.

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

«Έχω ήδη ψηφίσει. Ψηφίστε και εσείς, και παρακαλώ ενθαρρύνετε όλους τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους σας να το κάνουν! Κάθε ψήφος μετράει, θα υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες όπου τα αποτελέσματα θα εξαρτώνται από μερικές ψήφους. Ελάτε να αλλάξουμε μαζί το σύστημα, να γράψουμε ιστορία μαζί! Ο Θεός να ευλογεί την Ουγγαρία! Ψήφισα ήδη για την αλλαγή του συστήματος. Διακυβεύεται η τύχη της χώρας μας, το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας!» έγραψε από την πλευρά του, ο Μαγιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ιστορικές εκλογές» στην Ουγγαρία

Οι Ούγγροι άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές οι οποίες μπορεί να τερματίσουν την επί 16 χρόνια διακυβέρνηση της Ουγγαρίας από τον Βίκτορ Όρμπαν ή να τον διατηρήσουν για μια πέμπτη θητεία στην εξουσία, διαδικασία που θεωρείται η πιο σημαντική μετά τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία το 1989.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να κλείσουν στις 19:00 τοπική ώρα.

Σημειώνεται πως δεν θα υπάρξουν exit polls ή στατιστικές προβολές για το αποτέλεσμα την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, μερικά αποτελέσματα που πρόκειται να δείξουν την τάση, αναμένονται αργά το βράδυ.

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη χώρα, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα, με ισχύον μεικτό πλειοψηφικό σύστημα το οποίο ευνοεί σε μεγάλο βαθμό το κυβερνών κόμμα του Όρμπαν, το Fidesz.

Τα ινστιτούτα που πρόσκεινται στον απερχόμενο πρωθυπουργό προβλέπουν νίκη του συνασπισμού του Fidesz-KDNP. Ωστόσο τα σημάδια νευρικότητας ήταν εμφανή στους κόλπους του Fidesz, το οποίο έχει την στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη αυτήν την εβδομάδα εξαίροντας τον Βίκτορ Όρμπαν και επικρίνοντας ανάμειξη «γραφειοκρατών των Βρυξελλών», αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πολλαπλασίασε τα μηνύματα υποστήριξής του, δεσμευόμενος την Παρασκευή να θέσει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, την ικανότητα να ενσαρκώσει τον αγώνα κατά της μετανάστευσης και της υπεράσπισης του «δυτικού πολιτισμού».

Ο Όρμπαν, ο οποίος επιδιώκει άλλη μια θητεία ύστερα από 16 χρόνια στην εξουσία, έχει, σύμφωνα με τους επικριτές του, αναγάγει τη χώρα του των 9,5 εκατομμυρίων κατοίκων σε πρότυπο ανελεύθερης δημοκρατίας.

Η τροχιά στην οποία έχει θέσει τη Βουδαπέστη την έχει φέρει σε πορεία σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου ο Ούγγρος ηγέτης είναι επίσης, προσκείμενος στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει συχνά επικρίνει τις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

Μολονότι οι Βρυξέλλες έχουν αποφύγει να εκφραστούν ανοιχτά για τις εκλογές, «τα περισσότερα κράτη μέλη θα χαίρονταν αν απαλλάσσονταν από τον Όρμπαν», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, τον οποίο επικαλέστηκε το AFP, σύμφωνα με τον οποίο «η υπομονή έχει φτάσει στα όριά της».