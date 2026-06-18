Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Διακόπτω κάθε επαφή με την Κάγια Κάλας» - Η απάντησή της 

Η Κάγια Κάλας, απάντησε στη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να διακόψει κάθε επαφή» μαζί της, λόγω των δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία η ίδια συνέκρινε το Ισραήλ με το πρώην ρατσιστικό καθεστώς του απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί καμία διάψευση, διευκρίνιση ή απάντηση εκ μέρους της σχετικά με αυτή τη σοβαρή δήλωση», ανέφερε ο Σαάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Πέμπτη και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, ως Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να διακόψω κάθε επαφή με την κα Κάλας έως ότου ανακαλέσει τη συκοφαντία που απηύθυνε κατά του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο».

Μέσω ανάρτησης το X, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ απάντησε:

«Αγαπητέ Γκίντεον, όπως γνωρίζεις, η ΕΕ και το Ισραήλ συνδέονται με πολλούς δεσμούς. Εκτιμώ τον διάλογο και τη συνεργασία μας και είμαι ανοιχτή στο να συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα, με σεβασμό και εποικοδομητικά. Ο διάλογος αποτελεί το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαφορές. Η ΕΕ παραμένει πάντα προσηλωμένη σε μια εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ.

Για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, η λύση των δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός. Η ΕΕ έχει καταδικάσει τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή είναι η θέση της ΕΕ».

Με πληροφορίες από Euronews

