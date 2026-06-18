ΔΙΕΘΝΗ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: «Διακόπτω κάθε επαφή με την Κάγια Κάλας» - Η απάντησή της 

Η αντίδραση από την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ στη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΣ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Κάγια Κάλας, απάντησε στη δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να διακόψει κάθε επαφή» μαζί της, λόγω των δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία η ίδια συνέκρινε το Ισραήλ με το πρώην ρατσιστικό καθεστώς του απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί καμία διάψευση, διευκρίνιση ή απάντηση εκ μέρους της σχετικά με αυτή τη σοβαρή δήλωση», ανέφερε ο Σαάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Πέμπτη και πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, ως Υπουργός Εξωτερικών του Κράτους του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να διακόψω κάθε επαφή με την κα Κάλας έως ότου ανακαλέσει τη συκοφαντία που απηύθυνε κατά του μοναδικού εβραϊκού κράτους στον κόσμο».

Μέσω ανάρτησης το X, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ απάντησε:

«Αγαπητέ Γκίντεον, όπως γνωρίζεις, η ΕΕ και το Ισραήλ συνδέονται με πολλούς δεσμούς. Εκτιμώ τον διάλογο και τη συνεργασία μας και είμαι ανοιχτή στο να συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα, με σεβασμό και εποικοδομητικά. Ο διάλογος αποτελεί το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαφορές. Η ΕΕ παραμένει πάντα προσηλωμένη σε μια εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ.

Για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, η λύση των δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός. Η ΕΕ έχει καταδικάσει τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή είναι η θέση της ΕΕ».

Με πληροφορίες από Euronews
 

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ

Διεθνή / Ηνωμένο Βασίλειο: Σε εξέλιξη επαναληπτικές εκλογές που θα μπορούσαν να καθορίσουν τον επόμενο πρωθυπουργό

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου
THE LIFO TEAM
ΙΑΠΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Διεθνή / Ιαπωνία: Δήμαρχος πήρε άδεια μητρότητας και έγινε πρωτοσέλιδο - «Δεν περίμενα τόση αντιπαράθεση»

Όπως τόνισε η δήμαρχος, Σόκο Καβάτα, «η Ιαπωνία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να λαμβάνουν αυτή την άδεια ως κάτι φυσιολογικό»
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / NYT: Ο Τραμπ απαιτούσε την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Αντ’ αυτού, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη

Παρότι οι Ιρανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες στον πόλεμο, βγήκαν από την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ έχοντας αποδείξει ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το οικονομικό χάος ως όπλο
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Άντριου: «Νιώθει πιο απομονωμένος από ποτέ» μετά τον αποκλεισμό του από τη βασιλική οικογένεια

Δημοσίευμα βρετανικού μέσου αναφέρει πως ο Άντριου «βιώνει τη μεγαλύτερη απομόνωση της ζωής του» μετά την αποκάλυψη των σχέσεών του με τον καταδικασμένο, για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν
THE LIFO TEAM
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΕΠΟΙΚΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ

Διεθνή / Δυτική Όχθη: Έποικοι εκτρέπουν νερό Παλαιστινίων αγροτών και μετατρέπουν αρχαία δεξαμενή σε τουριστικό αξιοθέατο

Άρθρο της Haaretz αποκαλύπτει πως Ισραηλινοί έποικοι μετέτρεψαν αρχαία δεξαμενή σε αυτοσχέδιο τουριστικό προορισμό που προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο
THE LIFO TEAM
 
 