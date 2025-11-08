Ισραηλινός όμηρος αποκάλυψε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση ενόσω βρισκόταν στη Γάζα

Ένας πρώην Ισραηλινός όμηρος, που απελευθερώθηκε τον περασμένο μήνα, δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των δύο ετών αιχμαλωσίας του στη Γάζα.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Hazinor του τηλεοπτικού σταθμού Channel 13, ο 21χρονος, Ρομ Μπρασλάβσκι περιέγραψε πώς μέλη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ) τον έγδυσαν και τον έδεσαν γυμνό.

«Ήταν σεξουαλική βία, και ο κύριος σκοπός της ήταν η ταπείνωση. Στόχος ήταν να με εξευτελίσουν, να συντρίψουν την αξιοπρέπειά μου», είπε.

Είναι ο πρώτος άνδρας όμηρος που καταγγέλλει δημόσια ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Ο Μπρασλάβσκι βρισκόταν σε άδεια από τη στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, όταν η Χαμάς και συμμαχικές παλαιστινιακές οργανώσεις επιτέθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους.

Πριν από τέσσερις εβδομάδες, ο Μπρασλάβσκι ήταν μεταξύ των τελευταίων 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Στη συνέντευξή του, που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ο Μπρασλάβσκι είπε ότι η μεταχείρισή του από την PIJ επιδεινώθηκε ραγδαία αφού αρνήθηκε να ασπαστεί το Ισλάμ τον Μάρτιο του 2025 - την περίοδο που είχε καταρρεύσει η προηγούμενη εκεχειρία.

Είπε ότι τον κράτησαν με δεμένα τα μάτια επί τρεις εβδομάδες, του έβαζαν πέτρες στα αυτιά για να περιορίσουν την ακοή του, και του μείωσαν την τροφή και το νερό.

Στη συνέχεια, όπως είπε, οι απαγωγείς του έλαβαν αυτό που περιέγραψαν ως «εντολή για να τον βασανίσουν».

Ο Μπρασλάβσκι είπε ότι τον έδεσαν, τον χτύπησαν με γροθιές και τον μαστίγωσαν με μεταλλικό καλώδιο - κάτι που, όπως ανέφερε, επαναλαμβανόταν αρκετές φορές μέσα στην ημέρα.

«Μπήκα σε έναν φαύλο κύκλο, από τον οποίο αμφέβαλλα αν θα έβγαινα ζωντανός», θυμήθηκε.

Τον Αύγουστο του 2025, η PIJ δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ο Μπρασλάβσκι φαινόταν να κλαίει και να λέει ότι είχε ξεμείνει από φαγητό και νερό, ότι δεν μπορούσε να σταθεί ή να περπατήσει, και ότι βρισκόταν «στο κατώφλι του θανάτου».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, είπε στο Channel 13, οι απαγωγείς του άρχισαν να τον κακοποιούν και σεξουαλικά.

«Με έγδυσαν από όλα μου τα ρούχα, ακόμη και τα εσώρουχα, τα πάντα. Με έδεσαν... Όταν ήμουν εντελώς γυμνός, ήμουν εξαντλημένος, πέθαινα από την πείνα και προσευχήθηκα στον Θεό: “Σώσε με, βγάλε με από αυτό, σε παρακαλώ”», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι απαγωγείς του έκαναν «κι άλλα τέτοια πράγματα», απάντησε: «Ναι. Είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για αυτό το μέρος ειδικά. Δεν μου αρέσει να το θυμάμαι. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν κάτι φρικτό».

Πρόσθεσε: «Το μόνο που κάνεις είναι να προσεύχεσαι να σταματήσει. Και όσο ήμουν εκεί, κάθε μέρα, με κάθε ξυλοδαρμό, έλεγα στον εαυτό μου: ‘Επιβίωσα άλλη μια μέρα στην κόλαση. Αύριο το πρωί θα ξυπνήσω για μια άλλη κόλαση. Και άλλη μια, και άλλη μια’.»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε ότι ο Μπρασλάβσκι έδειξε «εξαιρετικό θάρρος αποκαλύπτοντας τις φρικαλεότητες της αιχμαλωσίας του, συμπεριλαμβανομένης μιας φρικτής σεξουαλικής επίθεσης που υπέστη».

«Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει την έκταση των εγκλημάτων που διέπραξαν οι τρομοκράτες στη Γάζα — της απάνθρωπης σκληρότητας, της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης», έγραψε ο Χέρτζογκ στην πλατφόρμα X (Twitter).

