Ισραηλινός αστυνομικός πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε αυτοκίνητο με Παλαιστίνιους

Ισραηλινός αστυνομικός της συνοριοφυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο με νεαρούς Παλαιστίνιους, κατά τη διάρκεια επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλαντίγια, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού από την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο αστυνομικός δεν ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι η υπόθεση ερευνάται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο βίντεο, ο αστυνομικός φαίνεται πλησιάζει το αυτοκίνητο και φωνάζει στους επιβαίνοντες. Έπειτα από σύντομη αντιπαράθεση, βγάζει από τη ζώνη του τη χειροβομβίδα και την πετά μέσα στο όχημα, από την ανοιχτή πόρτα.

Καθώς ο οδηγός προσπαθεί να βγει, ο αστυνομικός σπρώχνει την πόρτα για να την κλείσει. Ακούγεται να φωνάζει στους επιβαίνοντες και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η χειροβομβίδα εκρήγνυται. Το σημείο γεμίζει καπνό, ενώ οι δύο επιβάτες βγαίνουν από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου και προσπαθούν να καλυφθούν. Σύμφωνα με την B’Tselem, όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο όχημα επέζησαν.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο αστυνομικός δεν ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η υπόθεση έχει περάσει στην υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης που ερευνά καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών.

Οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν αποπροσανατολισμό με δυνατό κρότο και έντονη λάμψη. Μπορούν όμως να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όταν εκρήγνυνται σε μικρή απόσταση.

WATCH: Israeli border police officer filmed throwing stun grenade inside car in East Jerusalem, trapping Palestinians inside.



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Στην ίδια επιδρομή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον 16χρονο Ουαλίντ Αμπού Σνέινεχ και τραυμάτισαν ακόμη τρεις Παλαιστίνιους. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι δύο παιδιά τραυματίστηκαν από πυρά στα κάτω άκρα. Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του Guardian για σχόλιο.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ήδη βαρύ κλίμα στη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ που επικαλείται το Guardian, από το 2020 Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.175 Παλαιστίνιους αμάχους στη Δυτική Όχθη. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο ήταν παιδιά. Κανείς δεν έχει διωχθεί για τους θανάτους αυτούς.

Αργά την Κυριακή, ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, ο Άχμαντ Μαρούφ Ζάιντ, πέθανε αφού, σύμφωνα με την οικογένειά του, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν τους επέτρεψαν να περάσουν από σημείο ελέγχου για να φτάσουν σε ασθενοφόρο που τους περίμενε. Η οικογένεια είπε ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει το βαριά άρρωστο μωρό στη Ραμάλα από χωματόδρομους και ορεινές διαδρομές, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η περίθαλψη περισσότερο από μία ώρα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε ότι η οικογένεια εμποδίστηκε να περάσει για να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

Την περασμένη εβδομάδα, σε άλλη επιδρομή στη Ραμάλα, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τον 15χρονο Αμίρ Άχμαντ Τζάμπερ.

Με πληροφορίες από Guardian