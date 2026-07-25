Ισραηλινοί στρατιώτες περικύκλωσαν παλαιστινιακό χωριό και συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους

Σε μαζικές προσαγωγές και συλλήψεις Παλαιστινίων προχώρησαν το Σάββατο οι ισραηλινές δυνάμεις στο χωριό Τελ και σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μία ημέρα μετά τη φονική σύγκρουση ανάμεσα σε κατοίκους, ένοπλους Ισραηλινούς εποίκους και στρατιώτες.

Ο επικεφαλής του κοινοτικού συμβουλίου του Τελ, Ουαλίντ Ζιντάν, δήλωσε στο Reuters ότι περίπου 70 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε πρόχειρο κέντρο ανακρίσεων, το οποίο στήθηκε μέσα σε σπίτι του χωριού. Μέχρι το Σάββατο είχαν αφεθεί ελεύθεροι μόνο 10 με 12 από αυτούς.

«Οι έρευνες στα σπίτια συνεχίζονται, στρατιωτικές περίπολοι κινούνται στους δρόμους και κανείς δεν κυκλοφορεί», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκριναν 80 ανθρώπους στην περιοχή του Τελ και συνέλαβαν 11. Δεκάδες ακόμη Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη, ανάμεσά τους και πρόσωπα που το Ισραήλ συνδέει με τη Χαμάς.

Οι επιχειρήσεις άρχισαν μετά τη σύγκρουση της Παρασκευής, κατά την οποία, σύμφωνα με το Reuters, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι και δύο Ισραηλινοί στρατιώτες. Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι το επεισόδιο προκάλεσαν έποικοι που πλησίασαν το χωριό με σκοπό να επιτεθούν στους κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός είχε αρχικά περιγράψει τους Ισραηλινούς ως περιπατητές. Αργότερα αναγνώρισε ότι ορισμένοι ήταν ένοπλοι και ανέφερε ότι πυρά αντάλλαξαν και οι δύο πλευρές πριν επέμβουν οι στρατιώτες.

Το Τελ βρίσκεται στη λεγόμενη Ζώνη Α της Δυτικής Όχθης, όπου την πολιτική και διοικητική ευθύνη έχει η Παλαιστινιακή Αρχή και η είσοδος Ισραηλινών πολιτών απαγορεύεται από την ισραηλινή νομοθεσία.

Τι δείχνει το βίντεο από τη σύγκρουση

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει κατοίκους του χωριού να βρίσκονται απέναντι σε μεγάλη ομάδα Ισραηλινών, ορισμένοι από τους οποίους κρατούν όπλα, ενώ στο σημείο διακρίνονται και στρατιώτες. Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα του υλικού.

Σε ένα σημείο του βίντεο, δύο ένοπλοι Ισραηλινοί φαίνονται να σπρώχνουν και να χτυπούν Παλαιστινίους με τα όπλα τους. Στη συνέχεια, ένας Παλαιστίνιος αρπάζει ένα από τα όπλα και λίγο αργότερα φαίνεται να πέφτει νεκρός από πυρά.

Στο βάθος ακούγονται φωνές στα εβραϊκά που καλούν τον κόσμο να απομακρυνθεί και προειδοποιούν ότι κάποιος προσπαθεί να πάρει το όπλο. Ακούγεται επίσης η λέξη «πυροβολήστε», ενώ παιδική φωνή φωνάζει «εκδίκηση».

Ο Ουαλίντ Ζιντάν απέρριψε τον αρχικό ισχυρισμό ότι οι Ισραηλινοί βρίσκονταν στην περιοχή για πεζοπορία. Όπως υποστήριξε, οι έποικοι δεν ακολουθούσαν κάποια διαδρομή, αλλά πλησίασαν σκόπιμα τα σπίτια του χωριού και προκάλεσαν τους κατοίκους.

«Οι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί για να συγκρουστούν. Προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τα σπίτια τους», δήλωσε στο Reuters.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ότι η επιχείρηση που ακολούθησε είχε στόχο, κατά τη διατύπωσή του, να αποτρέψει επιθέσεις, να προστατεύσει Ισραηλινούς πολίτες και να εμποδίσει νέα κλιμάκωση.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ενώ οι επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά έχουν αυξηθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες, παρά τις καταδίκες από διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Με πληροφορίες από Reuters

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