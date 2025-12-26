Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο: «Εξουδετερώθηκε στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης», λέει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε στον Λίβανο στέλεχος της ιρανικής Δύναμης Κουντς, του βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, σε πλήγμα που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά δικτύων που σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τον Χουσέιν Μαχμούντ Μαρσάντ αλ-Τζαουάρι, τον οποίο το Ισραήλ εμφανίζει ως βασικό παράγοντα της «Μονάδας 840» της Δύναμης Κουντς. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στον σχεδιασμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με βάση τη Συρία και τον Λίβανο.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Δύναμη Κουντς ότι επιχειρεί να οργανώσει χτυπήματα «από τη Συρία και τον Λίβανο» εναντίον ισραηλινού εδάφους και δηλώνει ότι αντιμετωπίζει με «ιδιαίτερη αυστηρότητα» κάθε απόπειρα που συνδέει με ιρανική καθοδήγηση.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση επισημάνθηκε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Shin Bet) και οι ένοπλες δυνάμεις (IDF). Παράλληλα, ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι η στόχευση του αλ-Τζαουάρι έγινε με αφορμή «παράθυρο ευκαιρίας» που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, χωρίς να δίνονται περαιτέρω στοιχεία.

Από ιρανικής πλευράς δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση ή σχόλιο για την ανακοίνωση.