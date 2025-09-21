Ισραηλινή επίθεση σε εφημερίδα της Υεμένης: Η δεύτερη φονικότερη επίθεση σε δημοσιογράφους που έχει καταγραφεί

Μια επίθεση του Ισραήλ σε εφημερίδα στη Σαναά της Υεμένης την προηγούμενη εβδομάδα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 31 δημοσιογράφων και εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οργάνωση Committee to Protect Journalists (CPJ). Πρόκειται για τη δεύτερη φονικότερη επίθεση κατά δημοσιογράφων τα τελευταία 16 χρόνια, μετά τη σφαγή στο Μαγκουιντάναο στις Φιλιππίνες το 2009.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε συγκρότημα που στεγαζόταν τρεις συνδεδεμένες με τους Χούτι εφημερίδες. Τη στιγμή της αεροπορικής επίθεσης, μέλη του Τύπου του στρατού της Υεμένης ολοκλήρωναν την εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας, γεγονός που αύξησε τον αριθμό των δημοσιογράφων στο κτίριο, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της 26 September.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Χούτι, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσά τους και ένα παιδί που συνόδευε δημοσιογράφο – και 131 τραυματίστηκαν. Όλοι οι δημοσιογράφοι εργάζονταν είτε στην Houthi-affiliated 26 September είτε στην Yemen Newspaper.

«Πρόκειται για μια βίαιη και αδικαιολόγητη επίθεση που στόχευσε αθώους ανθρώπους των οποίων το μοναδικό «έγκλημα» ήταν ότι εργάζονταν στον τομέα των μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο Νάσερ αλ-Καντρί, αρχισυντάκτης της 26 September, στο CPJ.

Η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία απαγορεύει τη στοχοποίηση δημοσιογράφων ή εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και αν έχουν συνδέσεις με ένοπλες ομάδες, εκτός αν συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν «στρατιωτικούς στόχους» στη Σαναά, περιλαμβανομένου του τμήματος δημοσίων σχέσεων των Χούτι, το οποίο κατηγορείται για «ψυχολογικό τρόμο», και ότι οι ενέργειες ήταν αντίποινα για τις συνεχείς επιθέσεις των Χούτι στο Ισραήλ. Οι Χούτι, από την πλευρά τους, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις τους εκφράζουν «αλληλεγγύη» προς τους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Η CPJ σημειώνει ότι η επίθεση στη Υεμένη εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ισραηλινών επιθέσεων κατά δημοσιογράφων στη Μέση Ανατολή, με τις δολοφονίες να δικαιολογούνται από πλευράς Ισραήλ με την κατηγορία ότι οι δημοσιογράφοι είναι μέλη ένοπλων ομάδων. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ έχει σκοτώσει 247 δημοσιογράφους στη Γάζα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Αυτή η τελευταία σφαγή δεν είναι μόνο σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και τρομακτική προειδοποίηση προς τους δημοσιογράφους στην περιοχή: δεν υπάρχει ασφαλές μέρος», δήλωσε η Σάρα Κούνταχ, διευθύντρια περιφερειακού προγράμματος της CPJ.

Η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, αλλά οι δράστες δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Η επίθεση στη Υεμένη έχει αγνοηθεί σε μεγάλο βαθμό από κυβερνήσεις, ενισχύοντας τους φόβους για ατιμωρησία.

Η CPJ υπογραμμίζει ότι «τώρα δεν είναι η στιγμή να κοιτάμε αλλού».