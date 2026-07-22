Ισραηλινά ΜΜΕ: Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής «τάφρου κροκοδείλου» σε φυλακή με Παλαιστίνιους κρατούμενους

Το Ισραήλ, στο περιθώριο της «ενίσχυσης της ασφάλειας στις φυλακές του», ξεκίνησε να κατασκευάζει τάφρο που προορίζεται να φιλοξενήσει κροκόδειλους.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι εργασίες ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη, γύρω από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας στις φυλακές Ketziot, στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από νομικούς όσο και από περιβαλλοντικούς φορείς, παρότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμεύσει 21 εκατομμύρια σέκελ (περίπου 5,52 εκατ. ευρώ) για την υλοποίησή του.

Σύμφωνα με τη Yedioth Ahronoth, οι εργασίες εκσκαφής ξεκίνησαν γύρω από μία από τις ειδικές πτέρυγες της φυλακής. Η τάφρος θα έχει μήκος περίπου 170 μέτρα και, όπως δήλωσε αξιωματούχος του περιφερειακού συμβουλίου Ραμάτ Χανεγκέβ, δεν είναι ορατή από το εξωτερικό της φυλακής. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παραμένει άγνωστο αν τελικά θα τοποθετηθούν κροκόδειλοι στο σημείο, ωστόσο οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Israel digs crocodile moats around prison wing holding Nukhba terrorists



Authorities allocated 21 million shekels ($6.3 million) for the pilot despite unanimous wildlife authority opposition and warnings that the plan may require p...https://t.co/lFFzqVCFeq pic.twitter.com/MW0rFYVdXa — Ynet Global (@ynetnews) July 22, 2026

Τι είχε ανακοινώσει το Ισραήλ για τους κροκόδειλους

Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε η κατασκευή των ειδικών καναλιών για τους κροκόδειλους, μετά την απόφαση της υπουργού Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, να χαρακτηρίσει τον κροκόδειλο του Νείλου ως «εξημερωμένο άγριο ζώο», παρά τις αντιρρήσεις των αρμόδιων επιστημόνων του υπουργείου της.

Το γραφείο του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή του σχεδίου, αναφέροντας ότι το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα σε μία από τις πτέρυγες της φυλακής Κτζιότ και κάνοντας λόγο για τη δημιουργία μιας «φυλακής με κροκόδειλους».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ έχει ήδη καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο για τη φιλοξενία, τη φροντίδα και την επίβλεψη των ζώων, ενώ το προσωπικό φέρεται να έχει εκπαιδευτεί τόσο στη φύλαξη του χώρου όσο και στη διαχείριση των κροκοδείλων.

Israel begins digging crocodile moats around Palestinian detainees at notorious Negev prison

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Israel has begun excavating a 170-meter trench to be filled with Nile crocodiles around a wing of Ketziot Prison in the southern Negev (Al-Naqab), where Palestinian detainees are held… pic.twitter.com/N6litvl0ot — The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2026

Οι κροκόδειλοι τοποθετούνται «για τη φύλαξη κρατουμένων επίλεκτης δύναμης της Χαμάς»

Η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει ότι το έργο θα μειώσει τις ανάγκες σε προσωπικό ασφαλείας για τη φύλαξη κρατουμένων της επίλεκτης δύναμης της Χαμάς, που κατηγορούνται για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος σκότωσε, έσφαξε, βίασε και συμπεριφέρθηκε σαν ζώο, αξίζει να φυλάσσεται από ένα ζώο σαν κι αυτόν».

Ωστόσο, έχουν υπάρξει αντιδράσεις για το σχέδιο. Ενδεικτικά, το Συμβούλιο της Αρχής Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ συνεδρίασε εκτάκτως για το θέμα και όλα τα μέλη του τάχθηκαν κατά της πρότασης. Η Αρχή επισήμανε ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει τη διατήρηση τέτοιων άγριων ζώων μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας ή ενημέρωσης του κοινού.

Σε επιστολή προς τον Μπεν Γκβιρ και τη Σίλμαν, οι αρμόδιοι ανέφεραν: «Ο ρόλος μας είναι να προστατεύουμε αυτά τα ζώα, όχι να μας προστατεύουν εκείνα. Αυτό δεν είναι το πνεύμα του νόμου».

Η απόφαση της υπουργού επανέφερε ουσιαστικά μια παλαιότερη νομική κατηγορία, η οποία είχε καταργηθεί έπειτα από περιστατικά διαφυγής κροκοδείλων από εκτροφές και φόβους ότι θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στη φύση, δημιουργώντας κινδύνους για τους κατοίκους. Η νέα ρύθμιση εισάγει για πρώτη φορά την κατηγορία του «εξημερωμένου άγριου ζώου για σκοπούς ασφαλείας».

Με πληροφορίες από YNET, Sky News Arabia

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