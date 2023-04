Ισραήλ: Ζευγάρι δέχτηκε ομοφοβική επίθεση στο διαμέρισμά του- Γείτονας έσπασε το παντζούρι και τους απείλησε

Ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων δέχθηκε επίθεση στο διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί, όταν ένας γείτονας έσπασε το παντζούρι του παραθύρου τους και απείλησε να τους σκοτώσει.

Σύμφωνα με την Agudah - The Association for LGBTQ Equality in Israel το ομόφυλο ζευγάρι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και ο γείτονας συνελήφθη.

Ο Οντέντ, ένας εκ των θυμάτων της επίθεσης, δήλωσε ότι ο γείτονάς τους άρχισε να φωνάζει σε αυτόν και τον σύντροφό του λίγο πριν φύγουν για τη δουλειά «γυρίστε πίσω στη Γερμανία, δεν ανέχομαι τους ομοφυλόφιλους, δεν μου αρέσουν οι ομοφυλόφιλοι».

«Αισθάνομαι ανασφαλής στο πιο ακραίο δυνατό επίπεδο», δήλωσε ο Οντέντ. «Ζω στο Τελ Αβίβ εδώ και δέκα χρόνια και δεν έχω βιώσει ποτέ ομοφοβική επίθεση. Μόνο τους τελευταίους μήνες το συναντάμε σε διαμαρτυρίες, σε αναφορές που λαμβάνω και το αποκορύφωμα ήρθε τώρα όταν προσπάθησαν να σπάσουν το παράθυρο του σπιτιού μας, του πιο προστατευμένου χώρου μας».

Η επίθεση έρχεται την παραμονή της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Οι ομοφυλόφιλοι ήταν μία από τις ομάδες που στοχοποιήθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς. Μεταξύ 5.000 και 15.000 άνδρες στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ως «ομοφυλόφιλοι παραβάτες» και δεκάδες χιλιάδες άλλοι φυλακίστηκαν αλλού, σύμφωνα με το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ.